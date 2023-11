Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Do zbrodni doszło 20 października w jednym z bloków w Gdyni (woj. pomorskie). Policja przekazała najnowsze informacje dotyczące tropów, znalezisk i działań, które są podejmowane w czwartek 2 listopada.

REKLAMA

Zobacz wideo Kolizja na rondzie. Kierowca przesadził z prędkością i... alkoholem

Grzegorz Borys nadal poszukiwany. Policja sprawdza samochody i ujawnia, gdzie będą prowadzone czynności

Według doniesień TVN24 2 listopada służby kontynuowały czynności poszukiwawcze na wiadukcie, który łączy gdyńską dzielnicę Fikakowo z lasami. Na miejscu pojawiły się wozy wojskowe i furgonetki policyjne. Funkcjonariusze sprawdzają teren nad zbiornikiem wodnym przy ulicach Lipowej i Źródło Marii. Przeszukiwany jest także Trójmiejski Park Krajobrazowy. - W czwartek przeszukujemy teren między Karwinami a Chwarznem - potwierdziła rzeczniczka prasowa pomorskiej policji kom. Karina Kamińska.

W związku z poszukiwaniami Grzegorza Borysa policja zatrzymuje i sprawdza przejeżdżające samochody. W akcji bierze udział około tysiąca funkcjonariuszy ze Straży Granicznej, straży pożarnej, Żandarmerii Wojskowej i policji. Ponadto Interpol wystawił za Grzegorzem Borysem czerwoną notę. Policja potwierdziła, że w poniedziałek znaleziono plecak w pobliżu Źródła Marii, przy jednym ze zbiorników wodnych. Funkcjonariusze nie przekazali jednak, czy przedmiot należał do poszukiwanego. Wirtualna Polska ustaliła nieoficjalnie, że plecak zawierał gotówkę.

Gdynia. Poszukiwania Grzegorza Borysa trwają. Mężczyzna może ukrywać się w lesie

Żandarmeria Wojskowa i policja sprawdzały we wtorek samochody przejeżdżające przez most w rejonie ulic Górniczej i Źródła Marii. Służby sprawdzały również las wzdłuż płotu, który odgradza go od jezdni. Pomorska policja przekazała 28 października, że prowadzi poszukiwania metodycznie na podstawie ustaleń i analizy wykonywanej przez centrum operacyjne.

"Wszystkie zabezpieczone ślady m.in. w miejscu zamieszkania podejrzanego oraz konkretne ustalenia i informacje wskazują na to, że mężczyzna jest nastawiony na tryb przetrwania w miejscu, w którym czuje się najbezpieczniej, czyli w lesie" - poinformowała policja. 44-latek miał wziąć ze sobą rzeczy zapewniające przetrwanie. Natomiast przedmioty takie jak elektronika, gotówka, czy dokumenty zostały pozostawione w domu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało ponownie w poniedziałek alerty do osób przybywających na terenie Gdyni. "Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdyni pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem" - brzmiała treść komunikatu. W akcji poszukiwawczej biorą udział psy policyjne, które podejmują cały czas tropy.

Podczas poszukiwań w środę został ranny jeden z nurków. 27-letni Bartosz Błyskal ze specjalistycznej grupy Państwowej Straży Pożarnej zmarł pomimo podjętej reanimacji. Prokuratura wszczęła śledztwo i podjęła czynności mające pomóc ustalić przyczynę zgonu i czy dopełniono wszystkie normy bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Wypadek podczas poszukiwań Grzegorza Borysa. Jest ruch prokuratury.