14 października służby interweniowały w sprawie mężczyzny, który wszedł na pomnik smoleński i groził, że się wysadzi. Pisaliśmy, że po kilkugodzinnej operacji z udziałem policyjnych negocjatorów i antyterrorystów 38-latek zszedł z monumentu. Krzysztof B. został zatrzymany i usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa. Mężczyzna ujawnił już motywy swojego postępowania.

Wszedł na pomnik smoleński, by stworzyć wirala w mediach społecznościowych i ujawniać afery

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Banna powiedział w rozmowie z Onetem o wyjaśnieniach, które Krzysztof B. złożył śledczym. Prokurator przekazał, że 38-latek chciał stworzyć tzw. wirala, czyli materiał, który w krótkim czasie zyskuje dużą popularność w internecie.

- Swoje zachowanie tłumaczył chęcią osiągnięcia rozgłosu, a także chęcią stworzenia wirala w mediach społecznościowych. Zaprzeczył, iż chciał zrobić komuś krzywdę. W sprawie powołano dwóch biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią stan psychiczny podejrzanego - poinformował prokurator Banna. Jak nieoficjalnie ustalił Onet, mężczyzna stwierdził, że próbował zdobyć popularność w mediach społecznościowych, aby "nagłaśniać międzynarodowe afery szpiegowskie".

Warszawa. Prokuratura o 38-latku, który wszedł na pomnik smoleński: Rzeczywistego zagrożenia nie było

Krzysztof B. usłyszał zarzut stworzenia sytuacji mającej wywołać przekonanie o istnieniu zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób i w efekcie wywołanie czynności policji, wiedząc, że takie zagrożenie nie istnieje oraz zmuszenia groźbą interweniujących funkcjonariuszy policji do określonego zachowania. Mężczyźnie grozi osiem lat pozbawienia wolności. Rzecznik warszawskiej prokuratury przyznał, że są to poważne zarzuty. Zaznaczył jednocześnie, że zdaniem śledczych 38-latek nie stwarzał swoim zachowaniem realnego niebezpieczeństwa.

- Nic nie wskazywało na to, żeby chciał komuś zrobić krzywdę. Nie miał też przy sobie narzędzi, które mogły to spowodować. Oczywiście nikt nie twierdzi, że to przestępstwo nie jest poważną sprawą, bo grozi za to do ośmiu lat więzienia. Rzeczywistego zagrożenia jednak nie było - powiedział.