30 października przed sądem w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który został oskarżony o kierowanie gróźb oraz poważne pobicie księdza Pawła F. Mężczyzna jest mężem jednej z parafianek, która była molestowana seksualnie przez proboszcza z diecezji kaliskiej. Ksiądz miał ją też buntować przeciwko rodzinie oraz uzależnić od siebie.

REKLAMA

Zobacz wideo Protest w Podgoricy, stolicy Czarnogóry, przeciwko wybraniu na przewodniczącego parlamentu Andriji Mandicia, prokremlowskiego polityka

Ksiądz Paweł F. oskarżył męża swojej ofiary o pobicie i groźby karalne

18 lutego 2022 roku w siedzibie prokuratury odbyło się przesłuchanie księdza Pawła F. ws. molestowania jednej z parafianek. Po jego zakończeniu pod budynek podjechała była ofiara księdza wraz ze swoim mężem. Para chciała odebrać z prokuratury swojego pełnomocnika, któremu odjechał pociąg do Poznania. Wówczas mąż ofiary zauważył, że duchowny się uśmiecha, więc wyszedł z samochodu i poszedł w stronę księdza - trącił go barkiem, po czym zbliżył pięść do jego twarzy. - Kiedyś się spotkamy i nie będzie przy tobie obrońcy - powiedział mąż kobiety, cytowany przez "Gazetę Wyborczą". Rozzłoszczonego mężczyznę odciągnęli od księdza prawnicy.

Kolejnego dnia ksiądz zgłosił się do szpitala i twierdził, że dzień wcześniej został uderzony w twarz oraz kopnięty w nogę. I zgłosił sprawę na policję - uważał, że mąż ofiary go pobił i stosował groźby karalne. Następnie prokuratura oskarżyła mężczyznę o kierowanie gróźb w kierunku księdza oraz spowodowanie średniego uszczerbku na zdrowiu. Mężczyzna przyznał się jedynie do trącenia barkiem i kilku "męskich słów". Nie potwierdził, że kopnął księdza, tego samego zdania byli świadkowie. Co ważne, kilka miesięcy po rzekomym pobiciu, ksiądz zaniósł na policję zdjęcie przedstawiające sporego krwiaka na udzie. Twierdził, że powstał w wyniku uderzenia przez mężczyznę. Tej wersji nie potwierdzili jednak biegli lekarze.

Cały artykuł "Adam ma zapłacić 500 zł księdzu, który osaczył i wykorzystał seksualnie jego żonę" do przeczytania na stronie Wyborcza.pl.

Adwokat męża ofiary Artur Nowak domagał się uniewinnienia mężczyzny lub umorzenia zarzutów. Natomiast prokuratura oraz ksiądz domagali się skazania. 30 października sąd umorzył zarzut spowodowania obrażeń na nodze. Stwierdził, że dowody nie potwierdzają wersji duchownego. Sąd uznał jednak, że mężczyzna naruszył nietykalność cielesną księdza Pawła F. i kierował wobec niego groźby karalne.

Postanowiono warunkowo umorzyć sprawę na okres próby. Oznacza to, że wina mężczyzny została potwierdzona, jednak sąd odstąpił od wymierzenia kary. Kazał jednak mężowi ofiary zapłacić 500 zł nawiązki na rzecz księdza, a także pokryć koszty procesu i zwrócić księdzu koszt wynajęcia pełnomocnika, co może wynieść kilka tysięcy złotych. Oskarżony zastanawia się nad apelacją od wyroku. Przyznaje również, że dał się księdzu sprowokować. - Nie zgadzam się z takim wyrokiem. Nie wyobrażam sobie płacenia człowiekowi, który zniszczył życie mojej rodziny - mówił mężczyzna.

Ksiądz Paweł F. skazany za wykorzystanie seksualne parafianki

Pokrzywdzona kobieta poznała księdza Pawła F. w 2017 roku podczas pielgrzymki. Rok później poprosiła go, aby został jej spowiednikiem. Po kilku miesiącach zaczął molestować seksualnie kobietę, wpychać jej język do ust oraz dotykać piersi - wynika z ustaleń "GW". Miał też wpraszać się do jej domu, przekonywać, że mąż jej nie kocha, a ona żyje "w toksycznej rodzinie". We wrześniu 2023 roku sąd skazał księdza na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata "za seksualne wykorzystanie stosunku zależności".