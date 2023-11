Huragan Ciaran dotarł do północno-zachodniej Europy. Agencja Środowiska wydała 54 ostrzeżenia powodziowe w Wielkiej Brytanii - podał portal news.sky. Na Wyspach Normandzkich i północnej Francji, a także w Devon i Kornwalii odnotowano w nocy silne podmuchy wiatru, w tym aktywność tornada. Ekstremalne warunki pogodowe spowodowały już pierwsze zniszczenia.

Huragan Ciaran sieje spustoszenie w Wielkiej Brytanii i Francji. "To szaleństwo"

Huragan wywołał około 40-minutowe opóźnienia w kursowaniu pociągów między Anglią a Szkocją z powodu ograniczeń prędkości. Policja stanu Jersey przekazała, że z powodu szkód wywołanych przez huragan Ciaran przetransportowano do hotelu 29 dorosłych, sześcioro dzieci oraz zwierzęta. Trzy osoby wymagały pomocy medycznej.

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania pokazujące skalę zagrożenia. "Burza Ciaran uderzy dziś wieczorem, a synoptycy przewidują, że będzie to najgorsza burza, jaka nawiedzi Wielką Brytanię od 69 lat. W dwóch regionach południowego wybrzeża obowiązują ostrzeżenia, a unoszące się w powietrzu odłamki mogą stanowić 'zagrożenie życia'" - napisało 1 listopada "Metro".

"To szaleństwo" - skomentowała internautka, która zamieściła wideo ukazujące efekty huraganu Ciaran na ulicach. Silny wiatr doprowadził między innymi do zniszczeń samochodów.

Agencja Reutera podała, że francuskie służby wprowadziły stan nadzwyczajny w niektórych północnych i zachodnich regionach, w tym w Bretanii. Władze zalecały, aby mieszkańcy pozostali w domach z powodu ulewnego deszczu i wiatru osiągającego prędkość do 170 km/h. - Bądźcie ostrożni… i unikajcie przemieszczania się w nocy - powiedział minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin.

Internauci zamieścili wideo z Boulevard Montaigne w mieście Brest. "Zeszłej nocy powaliło większość drzew. Gdy przeszedł huragan Ciaran, wiatr osiągnął rekordową prędkość 156 km/h" - napisano.

Pogoda w Polsce zostanie zachwiana przez cyklon? IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazali, że w czwartek może wystąpić w Polsce silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, który w porywach osiągnie nawet do 110 km/h, z kierunków południowych. Ponadto wydano przed nim ostrzeżenia drugiego stopnia dla powiatów:

cieszyńskiego,

bielskiego,

oświęcimskiego,

wadowickiego,

żywieckiego,

suskiego,

myślenickiego,

nowotarskiego,

limanowskiego,

tatrzańskiego,

nowosądeckiego,

gorlickiego,

jasielskiego,

krośnieńskiego,

sanockiego,

bieszczadzkiego,

leskiego.

Ostrzeżenie będzie obowiązywało do godziny 20:00 w piątek (3 listopada).

Synoptycy wydali także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem z południa o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h. Alerty będą obowiązywały do godziny 6:00 w piątek na obszarach powiatów: