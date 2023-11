Dzień Wszystkich Świętych. Na cmentarzu w Radomiu doszło do bójki. Wezwano policję [WIDEO]

W środę 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych doszło do bójki na cmentarzu w Radomiu. Do szarpaniny została wezwana policja.

Radom. Kłótnia i szarpanina na cmentarzu

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie z zajścia. Widać i słychać na nim kłótnię między grupą ludzi. Doszło także do szarpaniny. Redakcja Wirtualnej Polski skontaktowała się radomską komendą policji. Funkcjonariusze przyznali, że około południa w środę zawiadomiono służby o szarpaninie na cmentarzu. "Kiedy jednak policjanci dojechali do nekropolii, na miejscu nie było nikogo z uczestników ani nawet osób zgłaszających zdarzenie" - opisuje portal.

Polacy obchodzą Dzień Wszystkich Świętych na całym świecie

Polonia obchodzi dzień 1 listopada na całym świecie. W środę na wileńskich nekropoliach odbyła się akcja "Światełko Pamięci dla Rossy i Bernardynów". Społecznicy, wolontariusze i polscy harcerze zapalili kilkanaście tysięcy zniczy opuszczonych grobach. Zostały zapalone na dwóch najstarszych nekropoliach w Wilnie. Chodzi o cmentarze Na Rossie i Bernardyński, które założone zostały na początku XIX wieku.

We Francji mimo postępującej sekularyzacji wielu Francuzów wciąż obchodzi to święto zgodnie z chrześcijańską tradycją. W całym kraju 1 listopada jest dniem wolnym od pracy. Z kolei o 11.00 celebrowana była Msza święta na cmentarzu polskim na Monte Cassino. Wzięła w niej udział między innymi ambasador Polski we Włoszech Anna Maria Anders.

Polacy pamiętają także o grobach polskich żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej i weteranów pochowanych w Belgii. W Belgii są 22 polskie cmentarze wojenne. Największy i najsłynniejszy z nich jest w Lommel, przy granicy z Niemcami. Spoczywa tam 257 żołnierzy, głównie generała Stanisława Maczka, którego 1. Dywizja Pancerna wyzwalała spod okupacji niemieckiej miasta w Belgi i w Holandii. W czeskiej Pradze białe i czerwone znicze także zapłonęły przed polskimi grobami na cmentarzach. Na Cmentarzu Olszańskim w stolicy Czech spoczywają uczestnicy powstania styczniowego oraz polscy lotnicy walczący podczas II wojny światowej w brytyjskich siłach powietrznych.

W dzień Wszystkich Świętych w Tokio polscy dyplomaci i przedstawiciele Polonii złożyli kwiaty i zapalili znicz na grobie brata Zenona Żebrowskiego. Wszystkich Świętych nie jest w Japonii dniem wolnym od pracy, a większość wyznających buddyzm i shintoizm Japończyków obchodzi święto zmarłych w lecie. Japoński Kościół katolicki będzie obchodzić święto w najbliższą niedzielę. Brat Zenon Żebrowski, znany w Japonii jako "Zeno", pomagał ofiarom wojny, przede wszystkim dzieciom ulicy w różnych miastach, w tym w Tokio. Brat Zeno jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych misjonarzy w Japonii. W 1981 roku spotkał się z nim w Tokio papież Jan Paweł II. Znany jest również wśród niechrześcijan.

W stolicy Ukrainy Kijowie również zapłonęły znicze. Wcześniej przedstawiciele polskiej mniejszości w Kijowie porządkowali też mogiły na najstarszej kijowskiej nekropolii - na Cmentarzu Bajkowa. Znicze zapłonęły także w podkijowskiej Bykowni, gdzie spoczywa ponad trzy tysiące Polaków zamordowanych w zbrodni katyńskiej. A także na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie i Cmentarzu Orląt Lwowskich.

Policja apeluje do kierowców z dniem Wszystkich Świętych

Tymczasem policja apeluje do kierowców o rozsądek i uwagę za kierownicą. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji podkreślał, że w tym czasie na drogach będzie więcej patroli, a funkcjonariusze będą reagować przede wszystkim na główne przyczyny wypadków drogowych jak przekraczanie limitów prędkości, stan trzeźwości kierujących i nieprawidłowe zachowanie wobec pieszych.

Opas dodał, że w środę i w czwartek przed funkcjonariuszami drogówki stoją ważne zadania: zapewnienie płynności ruchu na głównych trasach w kraju i drogach prowadzących do cmentarzy. W miejscu występowania znaczących spowolnień policjanci będą ręcznie kierować ruchem.

Policja przypomina, aby w okolicach cmentarzy nie zdawać się wyłącznie na pamięć. W wielu miejscach już w przeddzień święta obowiązywała zmiana organizacji ruchu. Warto więc przed wyjazdem sprawdzić informacje publikowane w internecie przez samorządy.