We wtorek wieczorem w Domu Doktora przy ul. Witkiewicza w Zakopanem doszło do pożaru. W słynnej willi mieściła się Galeria Sztuki Współczesnej. Na ten moment nie wiadomo, czy budynek będzie się nadawać do użytku - podaje "Tygodnik Podhalański".

4 KP PSP Zakopane/A. Garbuliński Otwórz galerię Na Gazeta.pl