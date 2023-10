Nieoficjalnie: Rodzina Grzegorza Borysa pod okiem służb. Obawy o bezpieczeństwo matki zabitego chłopca

Grzegorz Borys jest poszukiwany od 12 dni. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo 6-letniego syna. Ślady mają wskazywać, że Grzegorz Borys ukrywa się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (ok. 20 tys. ha). Borys jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu.

REKLAMA

Zobacz wideo Protest w Podgoricy, stolicy Czarnogóry, przeciwko wybraniu na przewodniczącego parlamentu Andriji Mandicia, prokremlowskiego polityka

"Fakt": Rodzina Grzegorza Borysa pod okiem służb. Obawy o bezpieczeństwo żony

Jak informowaliśmy wcześniej, w poniedziałek przy jednym ze zbiorników wodnych funkcjonariusze znaleźli plecak, który prawdopodobnie należy do poszukiwanego. Wp.pl informowała, że w środku były pieniądze. Teraz nowe doniesienia w sprawie przekazał "Fakt". Gazeta podaje, że policja i Żandarmeria Wojskowa pilnują matki Grzegorza Borysa, która przebywa w jednym z domów seniora w Trójmieście. "Pod okiem mundurowych są też inni członkowie jego rodziny" - podaje tabloid. Według "Faktu" wojsko wywiozło w bezpieczne miejsce żonę Borysa oraz dwóch synów, a także rodziców kobiety. Gazeta podaje, że istniały obawy dotyczące ich bezpieczeństwa.

We wtorek 31 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wysłało alert do mieszkańców Gdyni w związku z poszukiwaniami Borysa. "Uwaga. Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb, nie wchodź do lasu pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem" - głosi apel RCB. - Docierają do nas informacje, że cały czas do policjantów, którzy prowadzą tam działania, podchodzą osoby, które chcą tam spacerować z wózkami, z dziećmi i z psami. Nasze apele są więc poparte faktami. Staramy się wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa informować mieszkańców, że te wszystkie apele mają na celu to, aby nie utrudniać policjantom pracy - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjantka podkreśliła, że nie są to pojedyncze sytuacje.