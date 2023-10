Kradzież XIX-wiecznych zbiorów z BUW. "Około 80 woluminów". Zwolniona dyrektorka idzie do sądu

W poniedziałkowym komunikacie rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Alojzy Nowak poinformował, że w "związku z brakiem sprawowania odpowiedniego nadzoru nad zbiorami BUW oraz niewdrożeniem odpowiednich środków zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych BUW" zwolniona została Anna Wołodko, dyrektorka Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. W kolejnych komunikatach uczelni pojawiały się bardziej szczegółowe informacje. We wtorek rektor przekazał, że w związku z poważnymi nieprawidłowościami "w zakresie nadzoru nad zasobami bibliotecznymi BUW" zarządził "powołanie komisji ds. wyjaśnienia obecnej sytuacji w BUW" i zlecił "audyt zasad i procedur wypożyczania zbiorów". W kolejnym punkcie komunikatu czytamy: "Poleciłem w trybie natychmiastowym wzmocnienie nadzoru nad zbiorami bibliotecznymi BUW, pilne opracowanie zasad i procedur w obszarze ww. nadzoru, w tym natychmiastowe cofnięcie decyzji ogłoszonej w dn. 31.01.2020 roku o przeniesieniu Czytelni Zbiorów XIX Wieku do Czytelni Ogólnej, która to decyzja spowodowała liczne, negatywne skutki w zakresie nadzoru nad zbiorami BUW".

REKLAMA

Zobacz wideo Protest w Podgoricy, stolicy Czarnogóry, przeciwko wybraniu na przewodniczącego parlamentu Andriji Mandicia, prokremlowskiego polityka

Kradzież kilkudziesięciu woluminów "o szczególnej wartości". Zwolniono dyrektorkę BUW

W następnym oświadczeniu uczelnia informuje, że "podjęte działania wiążą się z kradzieżą kilkudziesięciu obiektów o szczególnej wartości z księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej". "Z uwagi na prowadzone postępowanie przygotowawcze Uniwersytet obecnie nie komentuje zaistniałej sytuacji" - podkreśla rzecznik UW.

W komunikatów nie dowiadujemy się, o jakie woluminy chodzi i ile konkretnie obiektów skradziono. Stołeczna "Gazeta Wyborcza" podaje, że w BUW odbywał się "zorganizowany proceder kradzieży zbiorów z XIX wieku". Wartość skradzionych zbiorów według dziennika może sięgać nawet 200-300 tys. zł. Pracownicy uczelni przyznają nieoficjalnie w "GW", że decyzja o zwolnieniu dyrektorki ich zszokowała.

- Wiadomo, że dyrektorka odpowiada za nadzór. Jednak komunikat władz uczelni jest tak sformułowany, jakby to ona miała dokonać tej kradzieży. Uważam, że należało ją zawiesić do czasu wyjaśnienia sprawy, a nie zwalniać ze skutkiem natychmiastowym i w dodatku komunikować to tak lakonicznie - przyznaje dziennikowi jeden z profesorów UW.

Anna Wołodko: Będziemy musiały walczyć w sądzie

We wtorek po południu Anna Wołodko odniosła się do sytuacji na Facebooku. Jak informuje, dzień po jej zwolnieniu to samo spotkało zastępczynię ds. zbiorów specjalnych Katarzynę Śląską. "Zarówno nagły tryb rozwiązania umowy - jak i treść oświadczeń, które zostały opublikowane na stronie UW, przekonują mnie, że o przywrócenie do pracy i ochronę dobrego imienia będziemy musiały walczyć w sądzie" - pisze Wołodko. Dalej dyrektorka relacjonuje: W połowie października pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów BUW stwierdzili kradzież ośmiu woluminów rosyjskich publikacji z XIX wieku. Na swoim stanowisku pracy jeden z czytelników pozostawił puste okładki i atrapy w miejsce oryginalnych wydawnictw ze zbiorów Biblioteki. Dokładna analiza zamawianych ostatnio do Czytelni BUW wydawnictw XIX-wiecznych pozwoliła ustalić, że atrap, które zostały zwrócone do Magazynu BUW, zamiast oryginalnych obiektów jest więcej, do dziś ustaliliśmy, że jest to około 80 woluminów. Kontrola tej części zbioru jest nadal prowadzona.

"Podejrzewamy, że kradzieże woluminów odbywają się na zamówienie"

Wołodko podkreśla, że tuż po odkryciu straty woluminów o sprawie poinformowała telefonicznie prorektora UW, któremu podlega biblioteka. "Kradzież została zgłoszona w Komendzie Rejonowej Policji, w Bibliotece zaś przeprowadziliśmy wewnętrzne postępowanie, które objęło m.in. kontrolę w magazynie zbiorów XIX-wiecznych i zmianę Zasad udostępniania zbiorów w czytelni. Przygotowaliśmy też szczegółowy raport dla władz uczelni dotyczący zaistniałej sytuacji i podjętych działań" - czytamy. I dalej: "W wyniku naszej kontroli, jak i informacji dotyczących podobnej kradzieży w łotewskiej Bibliotece Narodowej, podejrzewamy, że kradzieże woluminów odbywają się na zamówienie. Wszystkie skradzione publikacje są rosyjskojęzyczne. Tego typu prace pojawiają się w ofercie domów aukcyjnych i antykwariatów działających na rynku rosyjskim. Wartość utraconych zbiorów - wbrew pojawiającym się już w przestrzeni publicznej informacjom - jest jednak bardzo trudna do oszacowania".

Dyrektorka podkreśla, że utrata zbiorów jest dla niej "trudnym doświadczeniem, pewnie najtrudniejszym w zawodowym życiu". Zapewnia przy tym, że podjęto wszystkie dostępne środki w zakresie podjętych działań i informowania o zaistniałej sytuacji.