Kwiaciarnia Dolce Vita Rożnowo przekazała we wtorek, że zakończyła akcję paragonową. Właściciele przekazali w mediach społecznościowych, że przedsięwzięcie przerosło ich najśmielsze oczekiwania.

"Nie jesteśmy w stanie zatowarować się na większą skalę z uwagi na pomieszczenie chłodnicze i metraż kwiaciarni. Kwiaty, znicze itd. będzie można pobrać dzięki paragonom do końca 2023 roku. Bardzo dziękujemy za wsparcie, ogrom słów wsparcia i Waszą obecność. Prosimy o niewpłacanie więcej pieniędzy na 'akcja paragon'" - czytamy we wpisie.

Jak pisaliśmy wcześniej, kwiaciarnia w Rożnowie w województwie wielkopolskim miała stracić klientów w wyniku ostracyzmu ze strony mieszkańców. Problemy właścicieli kwiaciarni zaczęły się w maju br., kiedy to dzieci w klasie ich córki podchodziły do pierwszej komunii świętej. Ze względu na inne wyznanie dziewczynka nie uczestniczyła w sakramencie. Równolegle obchodziła natomiast swoje święto. - Wychowawczyni na forum klasy rozdawała dzieciom prezenty za to, że przystąpili do pierwszej komunii świętej. Nasza córka prezentu nie dostała, bo nauczycielka stwierdziła, że nie zasłużyła. (...) Dzieci zaczęły ją hejtować, że jest dzieckiem diabła, że jej święto jest nic niewarte - relacjonowała w rozmowie z portalem e-poznan.pl właścicielka kwiaciarni.

Dyrektorka: Żaden hejt nie miał miejsca

Poszkodowana kobieta zgłosiła całą sytuację do kuratorium w Obornikach i Poznaniu. Ostatecznie dopiero po interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich, w placówce przeprowadzona została kontrola, która wykazała szereg nieprawidłowości. Inną wersję wydarzeń przedstawia jednak dyrekcja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rożnowie. - Żaden hejt nie miał miejsca. Pani robi reklamę swojej kwiaciarni naszym kosztem, wykorzystując oszczerstwa i manipulacje. (...) Jesteśmy zbulwersowani taką postawą. Podkreślam, że w naszej szkole jest więcej osób nieuczestniczących na lekcje religii oraz dzieci, które nie przystąpiły do komunii świętej - przekazała w rozmowie z "Głosem Wielkopolski" dyrektorka Grażyna Przybył.

Dziennik dotarł także do księdza, który miał namawiać wiernych do rezygnacji z zakupów w kwiaciarni. - Ja takich rzeczy do parafian nie kierowałem na forum publicznym. Sam jednak zrezygnowałem z zakupów w tamtym miejscu, gdyż mam prawo wyboru. Mówiłem osobie, która zajmuje się u nas kwiatami, że niekoniecznie muszą być kupowane kwiaty w tejże kwiaciarni. Ta dyskusja była bardziej nakierowana na to, czy nie kupować kwiatów sztucznych, zwłaszcza w okresie zimowym. Bardziej dotyczyło to spraw ekonomicznych niż piętnowania kogoś - utrzymuje duchowny.

Mieszkańcy ruszyli z pomocą

Ostatecznie na całym zajściu znacznie ucierpiały finanse małego biznesu. Odpływ klientów stał się zauważalny w lipcu. Straty szczególnie mocno było widać po spadku zainteresowania kwiatami na Dzień Nauczyciela. Z kolei na Wszystkich Świętych kwiaciarnia praktycznie nie miała zamówień. Mieszkańcy, którzy przejęli się losem poszkodowanej rodziny, zaczęli wpłacać środki na rzecz zawieszonego paragonu. Dzięki inicjatywie kwiaciarnia ma obrót, a osoby, których nie stać na udekorowanie grobów, mogą za darmo skorzystać z jej oferty.