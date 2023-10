Pogrzeb Wandy Półtawskiej w Krakowie. Duda: "Jej ducha nie pomieściłaby bazylika Mariacka"

We wtorek 31 października w krakowskiej bazylice Mariackiej odbył się pogrzeb Wandy Półtawskiej. Bliska współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II zmarła w środę 25 października w wieku 102 lat. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rządu, pośród których znalazł się prezydent Polski Andrzej Duda. Mszy pogrzebowej przewodził kardynał Stanisław Dziwisz. Podczas ceremonii odczytany został ponadto list kondolencyjny napisany przez metropolitę krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.

Msza pogrzebowa Wandy Półtawskiej. Abp Jędraszewski: Życie pełne chrześcijańskich cnót

W liście kondolencyjnym metropolita krakowski przekazał, że wiadomość o śmierci Wandy Półtawskiej napełniła jego serce "z jednej strony smutkiem i bólem, z drugiej zadumą i refleksją". Abp Jędraszewski wskazywał, że bliska przyjaciółka Jana Pawła II wiodła "życie pełne chrześcijańskich cnót: wiary, nadziei i miłości".

Abp Marek Jędraszewski przypomniał życiowe zmagania Wandy Półtawskiej, która podczas II wojny światowej została osadzona w obozie koncentracyjnym. "Ziemska droga życia śp. Wandy Półtawskiej dobiegła końca. Z jednej strony była pasmem jej pięknych, świadomych czynów; z drugiej - nosiła znamiona ingerencji z zewnątrz, która dynamizmy osoby sprowadzała w obozie koncentracyjnym w Ravensbrück do poziomu poddawania się - horribile dictu - eksperymentom" - pisał metropolita krakowski w liście cytowanym przez PAP.

Abp Jędraszewski stwierdził, że życie Wandy Półtawskiej stanowić powinno wzór do naśladowania oraz odniósł się do jej religijnej działalności. "Obfitość plonu życia śp. Zmarłej staje się dla nas wszystkich wezwaniem do naśladowania na wielu poziomach: od troski o małżeństwo i rodzinę, przez ochronę życia aż po samoposiadanie i samowychowanie" - wymieniał abp Jędraszewski w treści listu.

Andrzej Duda pożegnał Wandę Półtawską. "Jej ducha nie pomieściłaby bazylika Mariacka"

Podczas uroczystości pogrzebowej Wandy Półtawskiej przemówienie wygłosił Andrzej Duda. Również prezydent odniósł się do doświadczeń zmarłej w trakcie II wojny światowej. - Kiedy miała niespełna 20 lat, została przez Niemców aresztowana i od razu w słynnej lubelskiej siedzibie Gestapo poddana brutalnemu śledztwu połączonemu z torturami - wspominał Andrzej Duda.

- Przewieziona została do piekła dla kobiet, jakim był niemiecki obóz koncentracyjny i zagłady w Ravensbrück. Nie da się opisać tego, co tam przeszła, razem z 73 innymi dziewczętami i kobietami z Polski poddawana eksperymentom medycznych przez pseudolekarzy, w istocie zbrodniarzy wojennych - kontyunuował w dalszej części wystąpienia. - Myślę, że jej ducha nie pomieściłaby bazylika Mariacka, tak był wielki, tak był silny - podsumowywał prezydent w przemówieniu.