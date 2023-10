Według przewidywań synoptyków cyklon Ciaran pokona Atlantyk i tym samym dotrze nad Europę już 1 listopada. Z jego pojawieniem się mają wiązać się liczne wichury, ulewy i śnieżyce, które mogą doprowadzić do podtopień, a nawet powodzi. Najniebezpieczniejsze zjawiska atmosferyczne ominą jednak Polskę, która nie dostanie się pod bezpośredni wpływ Ciarana. Odczujemy natomiast załamanie pogody.

Cyklon Ciaran coraz bliżej Europy. W Polsce motywem przewodnim silny watr. Są alerty IMGW

Ostatni dzień października przywitał nas pochmurną aurą i przelotnym deszczem na terenie całego kraju. Największych opadów na przestrzeni 24 godzin mogą spodziewać się mieszkańcy pomorza, gdzie według Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej spadnie do 15 mm wody. Na termometrach utrzymają się wartości dwucyfrowe: od 12 do 13 st. C w rejonach północnych i zachodnich, po 17, a nawet 18 st. C w centrum i na południu kraju. Temperatura odczuwalna może być jednak niższa ze względu na silny wiatr. Na terenach nizinnych osiągnie on prędkość do 65 km/h.

W związku z gwałtownymi porywami wiatru IMGW wydał ostrzeżenie dla 11 powiatów zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert pierwszego stopnia obowiązuje dla powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, Słupska, sławieńskiego, koszalińskiego, Koszalina, kołobrzeskiego, gryfickiego i kamieńskiego. W tych rejonach wiatr może rozwinąć prędkość do nawet 75 km/h. Ostrzeżenie obowiązuje od godziny 18 we wtorek do godziny 3 nad ranem we środę.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Na cmentarz warto zabrać grubą kurtkę i parasol

Wietrznej nocy na przełomie miesięcy towarzyszyć będzie spadek temperatury. Najzimniej będzie na południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą od 3 do 4 st. C. Najcieplej ma być na południu i w centrum - od 7 do 9 st. C. Na Wszystkich Świętych pogoda ma ulec nieznacznej poprawie. Wiatr osłabnie, a przelotne opady deszczu powinny zniknąć do południa. Temperatura ponownie spadnie, tym razem do przedziału od 8 do 12 st. C. Na wyższe wartości mogą liczyć mieszkańcy rejonów południowo zachodnich, gdzie termometry wskażą lokalnie 14 - 15 st. C.