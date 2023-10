Wojsko wezwie nawet 200 tys. Polaków na ćwiczenia. Wiemy, o jakie zawody chodzi

Według doniesień "Rzeczpospolitej" w 2024 roku wojsko planuje powołać do 200 tysięcy rezerwistów w ramach ćwiczeń wojskowych. Oprócz żołnierzy pasywnej rezerwy mogą zostać powołane także osoby posiadające szczególne kwalifikacje i umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych RP. Istotnym faktem jest to, że w takim wypadku osoby te nie muszą posiadać doświadczenia w armii.

Wojsko wezwie do 200 tysięcy Polaków. Armia potrzebuje osoby z konkretnych zawodów

Armia potrzebuje osób z zawodów takich jak lekarze, weterynarze, informatycy oraz kierowcy z prawem jazdy kat. C i D. - W przypadku tych osób preferowane jest powoływanie na ćwiczenia wojskowe w weekendy - przekazała "Rzeczpospolitej" ppłk. Justyna Balik z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji (CWCR). Na ćwiczenia mogą zostać powołane także osoby posiadające szczególne kwalifikacje, ale niekoniecznie przeszkolenie wojskowe. W tym przypadku ustalono limit trzech tysięcy osób, które mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia.

Osoby, które otrzymają wezwanie, muszą zgłosić się do Centrum Rekrutacyjnego, a po otrzymaniu skierowania udać się do konkretnej jednostki wojskowej. Ci, którzy nie będą w stanie tego zrobić z powodów zdrowotnych, zostaną skierowani do Rejonowych Komisji Lekarskich. Karta powołania na ćwiczenia jest wydawana z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, a za każdy dzień udziału rezerwista otrzymuje świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenie. Ćwiczenia mogą być:

krótkotrwałe i odbywać się od jednego do 30 dni,

długotrwałe do 90 dni,

rotacyjne, które trwają łącznie do 30 dni, ale mogą odbywać z przerwami w określonych dniach.

- Długość ćwiczeń wojskowych żołnierzy pasywnej rezerwy jest uwarunkowana realizacją zakładanych celów szkoleniowych - powiedziała ppłk. Balik. Wojsko zakłada, że średnia długość ćwiczeń nie będzie przekraczała siedmiu dni. Jednak decydujący głos w tej kwestii posiadają dowódcy jednostek wojskowych.

Armia może przekwalifikować żołnierzy. Ćwiczenia są obowiązkowe, ale można złożyć odwołanie

W poprzednich latach jednym z celów wezwań było przekwalifikowanie żołnierzy do innych specjalności wojskowych. Liczbę osób, które mogą pełnić służbę, określa Rozporządzenie Rady Ministrów, które pojawia się co roku. Szeregowi są powoływani do 55 roku życia, natomiast podoficerowie i oficerowie do 63 r.ż. Jak informuje Wojsko Polskie, ćwiczenia są obowiązkowe, ale od decyzji o powołaniu do czynnej służby wojskowej można złożyć odwołanie. Dokument należy dostarczyć do szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.