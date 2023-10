Spacerowicze w lasach, gdzie służby szukają Borysa. Policja przyznaje: To nie są pojedyncze przypadki

Poszukiwania Grzegorza Borysa trwają od 20 października. 44-latek jest podejrzany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Zdaniem służb, mężczyzna może znajdować się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.

Alerty do spacerowiczów w Gdyni. Policja: Nasze apele są poparte konkretnymi faktami

We wtorek 31 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ponownie wysłało alert do mieszkańców Gdyni w związku z poszukiwaniami Borysa. "Uwaga. Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb, nie wchodź do lasu pomiędzy Karwinami a Chwarznem-Wiczlinem" - głosi apel RCB.

Zapytaliśmy policję, czy niestosowanie się do tych próśb jest nagminne wśród mieszkańców Gdyni. - Docierają do nas informacje, że cały czas do policjantów, którzy prowadzą tam działania, podchodzą osoby, które chcą tam spacerować z wózkami, z dziećmi i z psami. Nasze apele są więc poparte konkretnymi faktami. Staramy się wspólnie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa informować mieszkańców, że te wszystkie apele mają na celu to, aby nie utrudniać policjantom pracy - mówiła w rozmowie z Gazeta.pl mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Policjantka podkreśliła, że nie są to pojedyncze sytuacje.

- Stąd nasza determinacja w tej kwestii. Są to może osoby, które przychodzą tam z ciekawości, które chcą tam pospacerować i nie zdają sobie sprawy z powagi sytuacji - dodała. Takie osoby - jak przekazała Banaszewska-Jaszczyk - na przykład pytają policjantów, czy mogą tam wejść. Nie są jednak spisywane przez funkcjonariuszy. - Dopiero w momencie popełnienia ewentualnego przestępstwa, wykroczenia policjanci podejmują działania. W tym przypadku funkcjonariusze nie mają podstaw, by karać takie osoby, są jedynie informowane - wyjaśnia policjantka i zapewnia, że o przełomie w sprawie "będziemy chcieli jak najszybciej poinformować, kiedy dostaniemy informację, że Grzegorz Borys został zatrzymany". - Cały czas trwają poszukiwania na bardzo dużą skalę. Szukamy do tak zwanego skutku - mówiła mł. asp. Anna Banaszewska-Jaszczyk.

Przypomnijmy, Grzegorz Borys uciekł z domu w piątek 20 października i zabrał ze sobą plecak ze sprzętem surwiwalowym. Mężczyzna był żołnierzem Marynarki Wojennej. Ciało 6-letniego chłopca znalazła tego samego dnia jego matka, gdy wróciła do mieszkania. Zadzwoniła na numer alarmowy i przekazała dyżurnemu, że jej mąż Grzegorz Borys zabił ich syna. Poszukiwany uciekł z miejsca zdarzenia przed przyjazdem służb.