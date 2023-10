Trwa dwunasty dzień poszukiwań Grzegorza Borysa, który jest podejrzewany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. W akcję zaangażowanych jest około tysiąca funkcjonariuszy policji, Żandarmerii Wojskowej i Strażników Leśnych. 44-latka ściga także Interpol.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Policjanci znaleźli plecak

Zabezpieczone ślady mają wskazywać, że Grzegorz Borys ukrywa się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym (ok. 20 tys. ha) - część północna obejmuje tereny Gdyni, Rumi, Wejherowa i Szemudu, a część południowa - tereny Gdańska oraz Sopotu. 29 października Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało kolejny już alert do mieszkańców. "Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna" - brzmiała treść komunikatu, z którego wynika, że policja rozszerzyła teren poszukiwań.

Jak dowiedzieli się dziennikarze Wirtualnej Polski, w poniedziałek (30 października) przy jednym ze zbiorników wodnych funkcjonariusze znaleźli plecak, który prawdopodobnie należy do poszukiwanego. Były w nim m.in. pieniądze. - Służby podjęły decyzję o przeszukaniu zbiornika wodnego również przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu. Na tym terenie znajduje się więcej zbiorników, które zostaną przeszukane w następnej kolejności - powiedział anonimowo jeden z funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej.

"Nieoficjalnie, może to być niewielkie jezioro znajdujące się w pobliżu osiedla, gdzie doszło do zbrodni. W poniedziałek około południa znaczna część służb - w tym policjanci z psami gończymi, płetwonurkowie i strażacy z łodzią - przeniosła się właśnie w to miejsce" - poinformowała Wirtualna Polska.

"Duże poruszenie" wśród służb. Funkcjonariusze wracają do początku

Informacje o rozszerzeniu terenu poszukiwań potwierdzają m.in. doniesienia reportera TVN24 Adama Krajewskiego. W poniedziałek (30 października) przekazał, że około godziny 12 wśród służb zapanowało "duże poruszenie". - Znaczne środki przemieściły się w pobliże miejsca, gdzie tuż po znalezieniu ciała sześciolatka rozpoczęto obławę - relacjonował.

Jak wskazał, policjanci z psami gończymi, strażacy z łodzią oraz płetwonurkowie pojawili się na mokradłach i w pobliżu jeziora leżącego niedaleko trójmiejskiej obwodnicy. - Od mokradeł i zbiornika wodnego zaczynają się rozległe tereny zielone, które przeczesywane są przez funkcjonariuszy od jedenastu dni. Nie wiemy na razie, jaki sygnał trafił do służb i co sprawiło, żeby jeszcze raz szukać w tym miejscu - zaznaczył reporter.