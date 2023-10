Kilkanaście zarzutów dla duchownego za wykorzystywanie nieletnich. Jest decyzja sądu

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku nadzorowała dochodzenie policjantów, które doprowadziło do zatrzymania 64-letniego duchownego, który jest podejrzany wykorzystywanie seksualne nieletnich poniżej 15. roku życia. Do zarzucanych czynów miało dojść w latach 2006-2016 w różnych miejscach na terenie Polski oraz poza jej granicami - informuje Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku.

Funkcjonariusze zastrzegli, że sygnały o możliwości popełnienia przestępstw przez duchownego dostali po zawiadomieniem złożonym przez Delegata do spraw Ochrony Dzieci i Młodzieży z zakonu, którego członkiem jest podejrzany. Z informacji wynikało, że "zakonnik miał wykorzystywać zaufanie wynikające z pełnionej roli przewodnika duchownego, pod pretekstem między innymi wykonywania praktyk religijnych, po to, aby doprowadzić pokrzywdzonych do obcowania płciowego lub poddania się innym czynnościom seksualnym" - przekazuje policja.

Najwyższa kara grozi 64-letniemu mężczyźnie za przestępstwo, które polega na podstępnym doprowadzeniu do obcowania płciowego - sąd może go skazać na od 3 do 15 lat więzienia. Duchowny miał popełnić zakazany czy aż ośmiokrotnie. Łącznie mężczyzna usłyszał 14 zarzutów dotyczących przestępstw wobec 4 małoletnich osób. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 64-letniego duchownego trzy miesiące aresztu. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów i odmówił złożenia wyjaśnień.

***