Leśnicy toczą walkę przeciwko "zorganizowanej przestępczości związanej z kradzieżą stroiszu jodłowego", poinformowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu. Straż Leśna organizuje całodobowe patrole, aby przeciwdziałać szkodnictwu leśnemu, które nasila się przed dniem Wszystkich Świętych.

Wszystkich Świętych. Przed 1 listopada "proceder kradzieży stroiszu przybiera na sile"

Gałęzie jodły są wykorzystywane do tworzenia stroików, które wielu Polaków umieszcza na grobach swoich bliskich. Dlatego w okresie poprzedzającym dzień Wszystkich Świętych problem kradzieży stroiszu jodłowego jest wyjątkowo poważny. 28 października Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu poinformowała o tym na Facebooku.

"Nielegalne obłamywanie gałęzi jodłowych to nadal poważny i ostatnio całoroczny rodzaj szkodnictwa leśnego. Szczególnie teraz, przed dniem Wszystkich Świętych, proceder kradzieży stroiszu przybiera na sile, drugi szczyt aktywności złodziei przypada na okres przed Bożym Narodzeniem" - wyjaśniono.

Świętokrzyskie. Straż leśna i policja interweniowały ws. zuchwałej kradzieży stroiszu jodłowego

Działalność złodziei stroiszu jodłowego może prowadzić do poważnych strat. Leśnicy zobrazowali to, przywołując incydent, do którego doszło w miejscowości Jęgrzna na terenie województwa świętokrzyskiego.

"26 października w Nadleśnictwie Zagnańsk w miejscowości Jęgrzna Straż Leśna we współpracy z policją w Suchedniowie doprowadziła do skutecznego ujęcia trzech sprawców nielegalnego pozyskiwania stroiszu. Pomocny okazał się podczas akcji pies służbowy. Na miejscu zabezpieczono jedlinę na dwóch busach i w budynku gospodarczym w ilości 18,60 mp i wartości 4092 zł" - przekazano.