Założona przez ojca Tadeusza Rydzyka Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zaprasza dzieci i młodzież na sylwestra pod hasłem "Życie to coś więcej" - czytamy na stronie Radia Maryja. Zabawa potrwa aż cztery dni.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten cały przeklęty dwór watykański trzeba rozsadzić"

Sylwester u ojca Rydzyka. Cztery dni szampańskiej zabawy

"Wielkimi krokami zbliża się zakończenie starego roku i przywitanie nowego. Jeżeli chcesz ten czas przeżyć w dobrej i wartościowej atmosferze, to mamy dla ciebie doskonałą propozycję" - przekazał o. Wacław Zyskowski, organizator wydarzenia. Zaproszenie zaadresowane jest do osób do 19. roku życia.

Sylwester rozpocznie się 29 grudnia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu i potrwa do 1 stycznia 2024 r. Organizatorzy wydarzenia zaplanowali: warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, zwiedzanie Torunia, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję. "Oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej. Czas dla ciała i dla ducha. Nie zwlekaj, zgłoś się - to będzie dobry czas!" - dodał o. Wacław Zyskowski.

"Koszt wyżywienia podczas warsztatów to 150 złotych. Wszelkie pozostałe koszty są pokrywane z funduszu 1,5 proc. przekazanego na rzecz Fundacji 'Nasza Przyszłość'" - czytamy na stronie Radia Maryja.

Impreza jest cykliczna. W ubiegłym roku trwała trzy dni

Podobną zabawę toruńscy redemptoryści przygotowali już przed rokiem. "Czas na zastanowienie i zatrzymanie nad sobą i mijającym rokiem, modlitwa, Eucharystia, ale i dobre spotkania z innymi ludźmi i świetna zabawa" - pisało wówczas Radio Maryja. Religijna impreza trwała jednak trzy dni, a nie cztery. Uczestnicy również musieli zapłacić 150 zł.