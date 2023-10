O decyzji Sądu Rejonowego w Pruszkowie w sprawie umorzenia sprawy karnej wobec policjanta na trzy lata informuje Polska Agencja Prasowa. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Szymon Banna podkreślił, że "postępowanie karne wobec funkcjonariusza policji Jakuba S. dotyczyło oskarżenia o czyn z art. 231 § 1 Kodeksu karnego, który polegał na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku kobietom". - Mężczyzna został zobowiązany również do przeproszenia pokrzywdzonych oraz zapłaty na ich rzecz nawiązki - mówił w rozmowie z PAP prokurator.

Nie będzie sprawy karnej dla policjanta za wypadek w podwarszawskich Dawidach. Jest decyzja sądu

Wobec drugiego z funkcjonariuszy policji, który uczestniczył w wypadku Janusza R., w lipcu skierowano akt oskarżenia, który dotyczy przekroczenia uprawnień służbowych i nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego, w którym pokrzywdzone kobiety odniosły obrażenia. - Aktem oskarżenia objęty został również zarzut dokonania przez Janusza R. występku, który polegał na niedopełnieniu obowiązków funkcjonariusza policji poprzez nieudzielenie pomocy pokrzywdzonym w wypadku kobietom. Czyny te zagrożone są karą do trzech lat pozbawienia wolności - wyjaśnił prokurator Banna. Sąd nie wyznaczył jeszcze terminu rozprawy Janusza R.

Na początku czerwca rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji przekazał, że zakończyły się czynności dyscyplinarne dotyczące wypadku radiowozu w Dawidach Bankowych. - Koniecznym było umorzenie postępowania dyscyplinarnego przed ukaraniem dowódcy patrolu, gdyż przestał on podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu - poinformował Marczak. Funkcjonariusz ten "przestał podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu", ponieważ przeszedł na emeryturę. Oznacza to, że nawet jeśli zostanie skazany przez sąd prawomocnym wyrokiem, nie straci uprawnień emerytalnych. Marczak dodał, że "drugiego policjanta uznano winnym popełnienia czynu, za który obwiniony poniósł odpowiedzialność dyscyplinarną". Serwis tvn24.pl podaje, że funkcjonariusz ten otrzymał "jedną z najwyższych możliwych kar przewidzianych w postępowaniu dyscyplinarnym". Nie jest jednak wiadomo, jaka dokładnie była to kara.

Dawidy Bankowe. Wypadek radiowozu, którym jechały dwie nastolatki

Do wypadku w podwarszawskich Dawidach Bankowych doszło na początku tego roku. W nocy z 2 na 3 stycznia grupa nastolatków zawiadomiła policjantów o pożarze. Ci, po zakończeniu interwencji, zaprosili do radiowozu jedną nastolatkę, która zabrała ze sobą koleżankę. Wobec kobiet policjanci nie podejmowali żadnych działań służbowych. Jak później przyznała policja, nie było żadnych podstaw do przewożenia dziewczyn, a policjanci nie zgłosili przełożonym zamiaru przewożenia osób postronnych. Kilka minut później policjant kierujący samochodem stracił panowanie nad nim i uderzył w drzewo. Wówczas kazał dziewczynom, w niewybrednym słowach, wysiadać i odjechał. W wyniku wypadku jedna z nastolatek złamała rękę, a druga miała złamany nos oraz potłuczenia na całym ciele. Funkcjonariusze nie udzielili poszkodowanym pomocy.

