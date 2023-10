Pracownica szkoły wykorzystała przerwę wakacyjną. Codziennie wynosiła po laptopie

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze, we wrześniu do dyżurnego komendy policji w Zielonej Górze zgłosiła się dyrektorka jednej ze szkół podstawowych. Złożyła zawiadomienie o kradzieży sprzętu komputerowego z podległej jej placówki. "Z informacji przekazanych przez zgłaszającą wynikało, że z budynku szkoły nieznany sprawca wyniósł w czasie przerwy wakacyjnej ceny sprzęt komputerowy niezbędny dzieciom do nauki" - informuje KMP w Zielonej Górze. Okazało się, że z placówki wyniesiono osiem laptopów o wartości 20 tys. zł.

Zielona Góra. Pracownica szkoły miała problemy finansowe. Codziennie wynosiła po laptopie

W toku czynności ustalono, że kradzieży dokonała 42-letnia pracownica szkoły. "Początkowo nie chciała przyznać się do kradzieży, ale gdy policjanci pokazali jakimi dowodami dysponują, podejrzana opowiedziała, jak doszło do przestępstwa. Z relacji kobiety wynikało, że wykorzystując przerwę wakacyjną, wynosiła codziennie po jednym laptopie" - informuje policja. Kobieta tłumaczyła się problemami finansowymi. Komputery sprzedawała w lombardach po kilkaset złotych, choć wartość jednego to ponad 2 tys. zł.

"Zatrzymana kobieta nie była nigdy wcześniej notowana. Usłyszała zarzuty kradzieży, za co według kodeksu karnego grozi jej kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat pozbawienia wolności. Niestety żadnego ze skradzionych komputerów nie udało się odzyskać. 42-latka będzie teraz musiała naprawić szkodę z własnych środków" - informuje policja.