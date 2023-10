Onet przekazał w poniedziałek, że do ambasady Federacji Rosyjskiej przy ul. Belwederskiej 49 w Warszawie została wysłana przesyłka o podejrzanej zawartości.

Warszawa. Do ambasady Rosji wysłano podejrzaną przesyłkę

- To, co mogę powiedzieć w tej sprawie, to że kilka minut po godzinie 12:00 faktycznie otrzymaliśmy zgłoszenie o pakunku w ambasadzie Rosji. Policjanci na miejscu wykonali niezbędne czynności w tym zakresie - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl Rafał Rutkowski z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji. Jak dodał funkcjonariusz, nie stwierdzono żadnego zagrożenia. - Kilka minut po godzinie 15:00 czynności zostały zakończone - dodał.

Według nieoficjalnych ustaleń Onetu przesyłka to "koperta z niezidentyfikowanym proszkiem".