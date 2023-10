Taśmy Banasia. Szef NIK składa zawiadomienie do prokuratury. "Nielegalne podsłuchiwanie funkcjonariusza"

"Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś złożył zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na nielegalnym podsłuchiwaniu funkcjonariusza publicznego i przekazaniu nielegalnie pozyskanych nagrań Telewizji Polskiej S.A." - informuje Najwyższa Izba Kontroli w opublikowanym w poniedziałek komunikacie. "W przypadku pozyskania nielegalnych nagrań, pracownicy Telewizji Polskiej S.A. zobligowani byli do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organów ścigania" - czytamy.

Marian Banaś zawiadamia prokuraturę. Chodzi o opublikowane nagrania

NIK podkreśla, że "działanie pracowników Telewizji Polskiej S.A. polegające na opublikowaniu pozyskanych materiałów zarówno w programie stacji, jak i na portalach internetowych nadawcy, mogło wyczerpać znamiona czynu zagrożonego sankcją karną, jak również naruszyć dobre imię Najwyższej Izby Kontroli". "W związku z powyższym oczekujemy stosownych działań prokuratury i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób, które brały udział w tym zajściu" - napisano w komunikacie.

W piątek 13 października tuż przed wyborczym weekendem stacja TVP Info opublikowała nagranie rozmowy między Marianem Banasiem a Markiem Chmajem, prawnikiem związanym z Koalicją Obywatelską. W nagraniu szef Najwyższej Izby Kontroli mówi o umieszczeniu w Konfederacji swojego syna Jakuba Banasia, który miał zapobiec wejściu tego ugrupowania w koalicję z Prawem i Sprawiedliwością. "Ja się zgodziłem, żeby [syn] Kuba [Banaś] tam [w Konfederacji] był z jednego powodu, że my musimy pilnować, żeby oni nie weszli w koalicję z PiS-em" - mówi na nagraniu szef NIK Marian Banaś. W nagraniu mowa jest również o przechodzeniu posłów Konfederacji do ugrupowania kierowanego przez Donalda Tuska. "Szefowi powiedz, że będziemy mieć bardzo dużą kontrolę i wpływ nad Konfederacją w związku z tym, że Kuba tam wszedł" - powiedział Marian Banaś do Marka Chmaja.

Do nagrania odniósł się już syn prezesa NIK. Jakub Banaś na nagraniu zamieszczonym na serwisie X (dawniej Twitter) zwraca uwagę na czas, w którym zdecydowano się wyemitować materiał.

- O godzinie 11 ma być publikowany raport Najwyższej Izby Kontroli z kontroli w NCBiR. Mamy ten sam przykład, jak było z Funduszem Sprawiedliwości. [...] Koronny dowód na to, jak działają służby, a mianowicie, że zajmują się zwalczaniem opozycji, niszczeniem niezależnego NIK-u. I jednocześnie potwierdzają się słowa prezesa, który mówił, że NIK został zinfiltrowany przez służby - stwierdza. Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, zapewniał, że "Marian Banaś o kandydowaniu Jakuba Banasia dowiedział się z mediów". Podkreślał też, że "Banaś nie ma żadnego wpływu na działania Konfederacji".