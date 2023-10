Zabójstwo gen. Marka Papały. Sąd apelacyjny wyznaczył termin ogłoszenia wyroku

Marek Papała był szefem polskiej policji od stycznia 1997 do stycznia 1998 roku. 25 czerwca 1998 generał został zastrzelony w samochodzie zaparkowanym przy ul. Rzymowskiego w Warszawie przed blokiem, w którym mieszkał. W śledztwie rozpatrywano kilkanaście wersji, przeprowadzono kilkaset przesłuchań świadków.

Zabójstwo Marka Papały. Jest termin ogłoszenia wyroku

Pierwszy proces w sprawie zabójstwa gen. Papały rozpoczął się w 2009 roku. Wtedy do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko Andrzejowi Z. ps. "Słowik" i Ryszardowi Boguckiemu. Mężczyznom zarzucono między innymi nakłanianie do morderstwa. W 2013 roku sąd uniewinnił ich, uznając, że dowody są "zbyt kruche". W 2012 roku prokuratura w Łodzi ujawniła, że według jej ustaleń do zabójstwa generała Papały doszło w wyniku napadu rabunkowego, który przeprowadziła kilkuosobowa grupa. Śledczy twierdzili, że sprawcy chcieli ukraść samochód byłego szefa policji i najprawdopodobniej nie wiedzieli, do kogo ono należy. Podczas napadu oskarżony Igor M. ps. "Patyk" miał oddać do generała śmiertelny strzał. W 2020 roku sąd uniewinnił "Patyka". O uchylenie wyroku uniewinniającego zawnioskowała prokuratura. Sprawa w ostatnich latach kilkukrotnie spadała z wokandy.

Rozpatrywanie apelacji prokuratury zakończyło się na początku tego miesiąca. Jak relacjonuje PAP, w poniedziałek 30 października mowy wygłosili obrońcy. - Zostałem obsadzony w roli zabójcy gen. Papały. Nie znam osoby, która dokonała tego morderstwa. Proszę o uniewinnienie. Mam nadzieję, że jest to koniec tego koszmaru - stwierdził Igor M. w oświadczeniu, które odczytał obrońca. Prokuratura przekonywała z kolei, że doszło do "rażącej dowolności oceny materiału dowodowego przez sąd okręgowy". Jak podała PAP, Sąd Apelacyjny w Warszawie wyznaczył termin ogłoszenia wyroku na 13 listopada.