Czerwona nota Interpolu za Grzegorzem Borysem. Funkcjonariusz polskiej policji: Pętla się zaciska

W poniedziałek w południe policja informowała, że trop Grzegorza Borysa podejmują psy, widzieli go też funkcjonariusze. - Chcemy go zmęczyć, zacisnąć pętlę, żeby w przypadku negocjacji oddał się nam za kubek gorącej herbaty - informuje portal trójmiasto.pl. Wczesnym popołudniem pojawiła się również informacja na stronie Interpolu - za 44-latkiem z Gdyni wydano czerwoną notę. Przypomnijmy, że jest to informacja dla organów ścigania na całym świecie o konieczności odnalezienia i aresztowania poszukiwanej osoby. Oprócz zdjęcia i opisu na stronie wpisano zarzut: morderstwo.

Policja chce "zmęczyć" Borysa. 11 doba poszukiwań 44-letniego żołnierza po zabójstwie syna

Lokalne media, powołując się na funkcjonariuszy, którzy znają okoliczności poszukiwań, podają, że Borys cały czas jest w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Mężczyzna miał zabrać ze sobą rzeczy, które według niego dadzą mu gwarancję przetrwania. W mieszkaniu zostawił m.in. elektronikę, gotówkę oraz dokumenty. W rejonie poszukiwań obowiązuje alert RCB.

W poniedziałek policja wydała komunikat dla mieszkańców Trójmiasta w sprawie nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych i odwiedzania okolicznych cmentarzy. To apel, aby wybierać główne drogi dojazdowe do nekropolii.

- Pętla się zaciska. Chcemy zmęczyć Borysa. On nie powinien dobrze spać. Powinien czuć, że jest ścigany, nad głową ma słyszeć śmigłowce. Metodycznie, krok po kroku, odcinamy go od miejsc schronień, kolejne skrytki w lesie są odszukiwane i zabezpieczane. Znajdujemy żywność i ubrania w beczkach i pojemnikach na śmieci. Likwidujemy jego zasoby. W końcu sam będzie musiał wyjść. Być może tak zmęczony, że odda się nam za kubek gorącej herbaty - mówi funkcjonariusz w rozmowie z portalem trojmiasto.pl.

Tydzień temu, 23 października, śledczy wystosowali wniosek o objęcie Grzegorza Borysa Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA). Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prokuratorka Grażyna Wawryniuk poinformowała, że sąd przychylił się do wniosku i zatwierdził nakaz. Wydanie międzynarodowego listu gończego, obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej, ma ułatwić poszukiwania 44-latka, gdyby uciekł poza granice kraju. Takiej hipotezy śledczy również mieli nie wykluczyć. Funkcjonariusze proszą o sygnały dotyczące miejsca przebywania Grzegorza Borysa i zapewniają, że "każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana". "W przypadku uzyskania informacji na temat miejsca pobytu mężczyzny prosimy o niezwłoczny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni 47 74 21 222 (oficer dyżurny jednostki) lub na numer alarmowy 112" - apeluje policja. Mundurowi proszą, by nie starać się samodzielnie zatrzymać zbiega, ponieważ może być niebezpieczny.

