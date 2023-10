Władze największych polskich miast przygotowały na dzień Wszystkich Świętych specjalne zasady organizacji ruchu i funkcjonowania komunikacji miejskiej. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z większej liczby pojazdów, aby dostać się na cmentarz i odwiedzić groby swoich bliskich. Część miast wprowadza ponadto możliwość skorzystania 1 listopada z bezpłatnego transportu publicznego.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Stępień o procesie żałoby. "Nie mówiłam o tym publicznie. Codziennie wychodziłam z domu na cmentarz. Tam spędzałam większość dnia"

Warszawa w dniu Wszystkich Świętych. Zmiana organizacji ruchu, więcej autobusów i tramwajów

1 listopada w Warszawie uruchomione zostaną 24 dodatkowe linie autobusowe i tramwajowe. Część z nich będzie kursować nawet co minutę między godziną 7 a 19. Na czas uroczystości Wszystkich Świętych dojdzie do zmian w organizacji ruchu w rejonie wszystkich większych cmentarzy na terenie Warszawy. Na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego można znaleźć szczegółowe informacje o tych zmianach, a także dowiedzieć się, w jaki sposób dojechać do konkretnych nekropolii.

Wszystkich Świętych w Krakowie i Gdańsku. 1 listopada będą obowiązywać zmiany w komunikacji miejskiej

Jak czytamy na stronie krakow.pl, 1 listopada w Krakowie część linii autobusowych i tramwajowych zostanie zawieszona, inne będą kursować według specjalnych rozkładów jazdy. Zmianie ulegną także zasady zachowania ważności biletów na część linii. Bilety okresowe, wykupione na linie, które 1 listopada zostaną zawieszone, będą uprawniały do przejazdu innymi, kursującymi tego dnia liniami.

Mieszkańcom Gdańska w dotarciu na cmentarze pomogą 1 listopada trzy specjalne linie autobusowe: 601, 610 i 627, a także linia tramwajowa 18. - W mieście będą wprowadzane zmiany w organizacji ruchu oraz komunikacji zbiorowej. Największych utrudnień spodziewamy się w obszarach największych nekropolii, czyli przy cmentarzu Łostowickim i na Srebrzysku. Tam też wprowadzamy dodatkowe środki w postaci trzech linii autobusowych i jednej tramwajowej, by te utrudnienia były jak najmniejsze. Zachęcamy, by tego dnia zostawić samochód w domu i skorzystać z komunikacji zbiorowej - powiedział zastępca prezydenta Gdańska ds. usług komunalnych Piotr Kryszewski cytowany przez gdansk.pl.

1 listopada darmową komunikację miejską wprowadzają m.in. Katowice, Gliwice, Bydgoszcz i Toruń

W dniu Wszystkich Świętych darmowa komunikacja miejska będzie dostępna m.in. na Śląsku. Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi 18 specjalnych linii autobusowych, które będą kursować w 11 miastach: Będzinie, Chorzowie, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Katowicach, Knurowie, Rudzie Śląskiej, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach.

Portal bydgoszcz.tvp.pl poinformował, że 1 listopada z bezpłatnej komunikacji miejskiej będą mogli skorzystać także mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego. Zostanie ona uruchomiona w Bydgoszczy, Grudziądzu, Inowrocławiu, Toruniu oraz Włocławku.