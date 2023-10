Rzeszów. Lekarze wybudzili ze śpiączki czteromiesięczną Nadię. Mówią o rokowaniach

O wybudzeniu dziewczynki poinformował dziennikarzy Tomasz Warchoł, rzecznik Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego numer 2 w Rzeszowie. - Nadia podejmuje czynności życiowe, reaguje na bodźce zewnętrzne - mówił reporterom. Przekazał również, że rokowania co do dalszego leczenia są dobre oraz że Nadia zostanie przeniesiona na oddział neurologiczny.

Lekarze wybudzili ze śpiączki czteromiesięczną Nadię. Dziewczynka trafiła do szpitala w ciężkim stanie

Z uwagi na ciężki stan, w jakim dziewczynka trafiła do szpitala, lekarze podjęli decyzję o wprowadzeniu jej w stan śpiączki farmakologicznej. Według ostatnich informacji przekazanych przez portal Rzeszów News dziewczynka została wybudzona z niej w poniedziałek (30 października) rano.

Jak informowaliśmy, Nadia trafiła do szpitala w Rzeszowie w czwartek 19 października. Została tam przewieziona ze szpitala specjalistycznego w Jaśle, gdzie zgłosiła ją jej matka. Lekarze stwierdzili u dziewczynki zespół dziecka maltretowanego. - Miała złamania rąk i nóg. Została zoperowana, następnie trafiła na oddział neurologiczny z uwagi na wykryte urazy głowy. Aktualnie przebywa na oddziale intensywnej terapii. - informował wówczas rzecznik szpitala. Stwierdził również, że dziewczynka była "nadpobudliwa i lękliwa".

Trwa leczenie czteromiesięcznej Nadii. Rodzice dziewczynki usłyszeli zarzuty

Stan, w jakim dziewczynka trafiła do szpitala w Jaśle sprawił, że lekarze natychmiast powiadomili policję. Rodzice Nadii Magdalena K. i Artur K. zostali zatrzymani i trafili do aresztu, gdzie usłyszeli zarzuty stosowania przemocy wobec dziecka i spowodowania u niego obrażeń. Obydwoje złożyli wyjaśnienia podczas przesłuchania w prokuraturze. - Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego czynu, matka przyznała się częściowo - poinformowała media Katarzyna Skrudlik-Rączka, zastępczyni prokuratora rejonowego w Jaśle.

Na kilka dni przed trafieniem dziewczynki do szpitala w rodzinie wdrożona została procedura Niebieskiej Karty. Magdalena K. zgłosiła wówczas przemoc, jakiej miał dopuszczać się wobec niej partner. Zaprzeczała jednak w odpowiedzi na pytanie, czy jej ofiarą padała również Nadia. 13 października kobieta wraz z dzieckiem wyprowadziła się do matki.

Magdalena K. i Artur K. trafili do aresztu na trzy miesiące. Prokuratura przekazała, że modyfikacja stawianych im zarzutów zależeć będzie od dalszego stanu zdrowia i postępów w leczeniu dziewczynki. Według Kodeksu karnego oskarżonym o znęcanie się nad dzieckiem grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.