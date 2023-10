Pogoda na poniedziałek. Słonecznie, nawet 20 stopni C., ale w nocy spora zmiana

Weekend przyniósł w wielu miejscach Polski rozpogodzenie oraz znaczący wzrost temperatury powietrza. Ostatnie prognozy pogody wskazują, że podobne warunki utrzymają się w kraju również w poniedziałek (30 października). Według synoptyków w niektórych regionach może być to jeden z najcieplejszych dni w tym okresie.

Prognoza pogody na poniedziałek. Miejscami na termometrach nawet 20 stopni

Prognoza pogody przygotowana przez IMGW wskazuje, że na najwyższą temperaturę liczyć mogą mieszkańcy południowo zachodniej Polski. W ciągu dnia w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim termometry pokażą od 19 do 20 stopni Celsjusza. Podobne warunki zaobserwujemy w centrum kraju, gdzie najwyższa temperatura wynieść może 17 stopni. W regionach tych możemy spodziewać się również mniejszego zachmurzenia, co oznacza, że w ciągu dnia dotrze do nas więcej słońca.

Nieco niższa temperatura utrzymywać będzie się na terenach północnej Polski, gdzie termometry wskażą wartości od 13 do 15 stopni. Mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego spodziewać mogą się ponadto większego zachmurzenia z okazjonalnymi przejaśnieniami. Na Pomorzu i Suwalszczyźnie mogą wystąpić niewielkie, przelotne opady deszczu.

Pogoda na 30 października. W nocy Polska znajdzie się w zasięgu niżu

Modele prognostyczne opracowane przez portal Windy.com wskazują, że z poniedziałku na wtorek zachodnia część Polski znajdzie się w zasięgu niżu. W godzinach nocnych w regionach tych wystąpi większe zachmurzenie oraz pojawią się opady. Najwięcej deszczu spaść może w południowozachodniej części kraju. Jednocześnie w ciągu nocy utrzyma się dwucyfrowa temperatura osiągająca wartość do 11 stopni w centrum oraz do 14 stopni na południu Polski.

Chmury deszczowe utrzymają się nad Polską do kolejnego dnia, w efekcie czego spodziewać możemy się również mniejszych przejaśnień. We wtorek przejściowe opady wystąpić mogą na terenie całego kraju, osiągając najwyższe wartości w województwach zachodnich. Choć przez wiszące nad krajem chmury przebije się znacznie mniej promieni słońca, temperatura wciąż wynosić może kilkanaście stopni. Najcieplej ponownie będzie w centrum i na południu Polski, gdzie termometry pokażą od 15 do 16 stopni. Nieco chłodniej będzie nad morzem, gdzie temperatura sięgnie maksymalnie 14 stopni.