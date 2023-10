Poszukiwania Grzegorza Borysa. Są zarzuty dla 19-latka, który dokonał podejrzanego zgłoszenia

Prokuratura Rejonowa w Gdyni postawiła zarzut utrudniania śledztwa oraz zastosowała dozór i poręcznie majątkowe wobec 19-latka z Ełku, który utrudniał poszukiwanie podejrzanego Grzegorza Borysa. Jak podano, nastolatek pomagał sprawcy przestępstwa, przekazując funkcjonariuszom policji fałszywe informacje o miejscu pobytu podejrzanego.

"Mężczyzna zadzwonił na numer alarmowy i celowo podał nieprawdziwą informację o tym, że Grzegorz Borys został zauważony w okolicach Łężyc pod Gdynią. Grzegorz Borys miał palić ognisko i grozić nożem mężczyźnie, który go zauważył. Na miejsce od razu skierowano policjantów, którzy nie potwierdzili tego zgłoszenia" - czytamy w oświadczeniu pomorskiej policji.

Funkcjonariusze mieli od razu podejrzewać, że zgłoszenie jest fałszywe, ale musieli się upewnić. Szybko ustalono, że na numer alarmowy zadzwonił 19-latek z Ełku i dokonano jego zatrzymania. Grozi mu nawet pięć lat pozbawienia wolności.

Mężczyzna może odwiedzić matkę

Dziennikarze "Faktu" ustalili, że - choć policja ma niemal pewność, że mężczyzna ukrywa się na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - służby oczekują go w jeszcze jednym miejscu. Policja podejrzewa, że Grzegorz Borys może chcieć spotkać się z blisko 80-letnią matką Marianną, która mieszka w kawalerce w gdyńskim domu seniora.

Policjanci i żandarmi są w budynku i w jego okolicy przez całą dobę. Kobieta nie może wyjść bez obstawy nawet do pobliskiego sklepu.

Alert RCB do mieszkańców Trójmiasta

Grzegorz Borys jest poszukiwany od ubiegłego piątku. Ma zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Prokuratura rozesłała za nim list gończy i Europejski Nakaz Aresztowania. Od tego czasu trwają poszukiwania mężczyzny m.in. na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Z ustaleń służb wynika, że Borys przygotował się do morderstwa i ucieczki do lasu, gdzie stworzył kryjówki z ekwipunkiem koniecznym do przetrwania w takich warunkach, m.in. racjami żywnościowymi.

W niedzielę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało kolejny apel do mieszkańców Trójmiasta i okolic. "Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna" - brzmi treść komunikatu.