W piątek 87-latka wybrała się razem z wnuczką na grzyby do lasu w okolicach miejscowości Łazy-Dąbrowa w gminie Sulejów (woj. łódzkie). W pewnym momencie kobiety się rozdzieliły i straciły ze sobą kontakt.

Wnuczka wróciła do domu sama, a o zagięciu babci poinformowała policję. Od piątku 87-latki szukało ponad sto osób. W niedzielę odnaleziono zwłoki kobiety. - Ciało kobiety odnalazł grzybiarz. Rodzina potwierdziła, że to zaginiona - przekazała w rozmowie z TVN24 asp. sztab. Izabela Gajewska, rzeczniczka policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Policja apeluje o rozwagę podczas grzybobrania

"Grzybobranie to wspaniały sposób na spędzenie wolnego czasu. Pamiętajmy jednak, że pomimo znajomości lasu łatwo można w nim stracić orientację i się zgubić. W pewnym momencie wszystkie drzewa i krzewy mogą się nam wydać identyczne, szczególnie gdy zapada zmierzch" - podkreśliła w komunikacie asp. sztab. Izabela Gajewska.

"Policja zwraca się z apelem do grzybiarzy, aby wybierając się do lasu, nie zapominali o podstawowych środkach ostrożności. Do lasu wybierajmy się wczesnym rankiem lub za dnia, a nie pod wieczór, najlepiej w kilka osób. Cały czas powinniśmy utrzymywać kontakt wzrokowy z innymi grzybiarzami i nawoływać się wzajemnie. Jeżeli wybieramy się samotnie, poinformujmy rodzinę o miejscu planowanego grzybobrania oraz czasie powrotu. Do tego każda osoba powinna mieć ze sobą naładowany telefon komórkowy. Można również rozważyć zabranie kamizelki odblaskowej, gdyż w razie nocnych poszukiwań osoba taka będzie bardziej widoczna w świetle latarek bądź szperaczy. Można zabrać ze sobą również latarkę, która będzie pomocna w przypadku zgubienia się" - zaznaczyła funkcjonariuszka. "Nie wchodźmy w głąb lasu, nie znając go. Starajmy się nie oddalać od samochodu i głównej drogi aby słyszeć przejeżdżające z daleka pojazdy. Jeżeli zgubimy się w lesie, należy niezwłocznie powiadomić policję, podając przybliżoną lokalizację. Pamiętajmy również o naszych seniorach. Dopilnujmy aby nie wybierali się na grzyby samotnie. Jeżeli planujemy dłuższy pobyt w lesie, zabierzmy ze sobą coś do picia i jedzenia. Zadbajmy o to, abyśmy mogli bezpiecznie korzystać z uroków przyrody" - dodała.

