Obława na Grzegorza Borysa. Policja rozszerza teren poszukiwań. Jest nowy alert RCB

Służby od 20 października poszukują Grzegorza Borysa podejrzanego o zabójstwo sześcioletniego syna. W działaniach bierze udział kilkuset funkcjonariuszy: policji, Straży Granicznej i straży pożarnej, żołnierze Żandarmerii Wojskowej, a także przewodnicy z psami tropiącymi i leśnicy.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Nowy alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) w niedzielę rano (29 października) wysłało kolejny alert do mieszkańców. "Uwaga! Policja prowadzi poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Gdańska, Gdyni i Chwaszczyna" - brzmi treść komunikatu, który otrzymały osoby przebywające na terenie Trójmiasta i okolic.

Wcześniej poszukiwania dotyczyły znacznie mniejszego terenu. Policjanci prowadzili obławę na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nieoficjalnie w rozmowie z Onetem funkcjonariusze przyznali, że nie wszyscy mieszkańcy stosują się do zaleceń.

Policja: Grzegorz Borys jest cały czas w TPK. Nieoficjalnie: Był widziany przez żandarmów

Pomorska policja w sobotę (28 października) wydała komunikat, w którym poinformowała, że "poszukiwania są prowadzone metodycznie, na podstawie ustaleń i analizy, która na bieżąco jest wykonywana przez centrum operacyjne". "Psy policyjne, które biorą udział w akcji, podejmują cały czas tropy. Zapach oraz inne zabezpieczone ślady wskazują na to, że Grzegorz Borys jest cały czas w TPK" - czytamy.

Poszukiwany Grzegorz Borys był niedawno widziany przez dwóch funkcjonariuszy Żandarmerii Wojskowej, którzy go rozpoznali - poinformowało nieoficjalnie RMF FM. Mężczyzny nie udało się jednak zatrzymać. Jak dodali dziennikarze, mężczyzna był zaopatrzeniowcem w wojsku i od dłuższego czasu wynosił długoterminową żywość, co może potwierdzać, że przygotowywał się do ukrycia w lesie.