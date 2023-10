Marcin Mastalerek ponownie uderzył w PiS? Przypomniał o koalicji. "Prezydent Andrzej Duda miał rację"

Szef Gabinetu Prezydenta, Marcin Mastalerek w bezpośredni sposób wypomniał partii rządzącej, że po wyborach parlamentarnych nie ma większości w Sejmie, a tym samym prawdopodobnie straci władzę. Zwrócił uwagę, że już w 2020 roku prezydent Andrzej Duda próbował budować Koalicję Polskich Spraw, dzięki której PiS mógłby budować większość sejmową z innymi partiami.

Marcin Mastalerek o Koalicji Polskich Spraw z 2020 roku. "Prezydent miał rację"

28 października redaktor Polsat News Marcin Fijołek przypomniał wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy z 2020 roku. "Trzy dni przed ciszą wyborczą w 2020 PAD sugerował potrzebę współpracy z PSL i Konfederacją. To był kampanijny projekt. Ale nie zdziwię się, jeśli hasło 'koalicji polskich spraw' kiedyś - choć pewnie nie dziś - wróci do gry, co zresztą PAD mówił też w Interii niedawno" - napisał w serwisie X Marcin Fijołek.

Przywołał również fragment wywiadu, który Andrzej Duda udzielił Interii. "Jestem zawsze gotów do Koalicji Polskich Spraw. Jestem człowiekiem, który zawsze starał się słuchać rozsądnego głosu ludzi: nietupania nogą czy wrzasku, nie wściekłości czy obelg, ale spokojnego, merytorycznego głosu" - przekazał prezydent.

Do wpisu odniósł się 28 października Marcin Mastalerek. Szef Gabinetu Prezydenta napisał, że "prezydent Andrzej Duda miał rację. W 2020 był najlepszy czas, żeby zacząć przygotowywać grunt pod budowę Koalicji Polskich Spraw. Pytanie, czy jeszcze kiedyś będzie na to moment?" - czytamy w jego wpisie w serwisie X.

Andrzej Duda apelował o stworzenie Koalicji Polskich Spraw. "Chciałbym być patronem"

Przypomnijmy, w lipcu 2020 roku prezydent Andrzej Duda ubiegał się o reelekcję. Apelował wówczas do polityków Konfederacji oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, by po wyborach spotkać się i porozmawiać.

- Chciałbym być patronem Koalicji Polskich Spraw, takiej właśnie wielkiej koalicji, chroniącej najważniejsze polskie wartości - rodzinę, godność Polaków, nasz honor, pamięć o naszych bohaterach, pamięć o naszej historii(...) - mówił podczas jednego z przemówień Andrzej Duda.

- Chciałem zaapelować do wszystkich polityków i wszystkich tych, którzy są zaangażowani po stronie Polskiego Stronnictwa Ludowego, Koalicji Polskiej, Konfederacji - szanowni państwo spotkajmy się na spokojnie po 12 lipca, porozmawiajmy o tych sprawach, które są najistotniejsze. Proszę, żeby zrobili to też wszyscy ci, którzy działają w samorządach - przekazał w 2020 roku Andrzej Duda, cytowany przez RMF 24.