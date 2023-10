Według nieoficjalnych informacji rozgłośni 44-latek widziany był przez dwóch funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej, którzy go rozpoznali. Mieli podjąć próbę zatrzymania mężczyzny, jednak im się to nie udało.

Jak podaje RMF FM, jeszcze w sobotę prokuratura ma dziś przedstawić kolejne ustalenia w sprawie Grzegorza Borysa. Rozgłośnia dowiedziała się też, że 44-latek był zaopatrzeniowcem w wojsku i od dłuższego czasu wynosił długoterminową żywość. To może potwierdzać hipotezę, że przygotowywał się do ukrycia w lesie.

Przypomnijmy, według nieoficjalnych hipotez śledczych miał on zaplanować morderstwo syna. Potwierdzać to ma m.in. fakt, iż uciekając, zabrał ze sobą sprzęt survivalowy. - Miał ze sobą nóż, którym prawdopodobnie zabił swoje dziecko. Udał się do lasu, który znał jak własną kieszeń. Nie widać było po nim nerwowości, a raczej realizację wcześniej opracowanego planu ucieczki - powiedział Wirtualnej Polsce śledczy, który zna kulisy sprawy.

Nowe informacje ws. Grzegorza Borysa. Ma ukrywać się w zakopanych w lesie koszach

Borys ma ukrywać się w zakopanych w lesie koszach. - Mężczyzna ma tu sporo kryjówek. Ukrywa się w specjalnie przygotowanych dołach, ma w nich kosze - przekazał "Faktowi" informator dobrze zaznajomiony z działaniami poszukiwawczymi. - Wszystko przykrywa gałęziami i stertą liści, tak by można było po nim przejść i nikt nie zauważy - mówił. Jak podkreśla gazeta, nie wiadomo, czy poszukiwany może w nich długo przebywać, jednak są one na tyle duże, że może chować w nich rzeczy niezbędne do przeżycia w lesie.

Kosze są zakopane w dołach, w środku widać worki, być może z najpotrzebniejszymi rzeczami w takich warunkach i żywnością. Były dobrze ukryte, ich wieczka przysypywano gałęziami i stertą liści. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany Grzegorz Borys z nich korzystał

- pisze "Fakt".

