Potrącenie dwulatka na pasach w Wągrowcu. Matka dziecka usłyszała zarzuty

W piątek (27 października) rano na przejściu dla pieszych w Wągrowcu (województwo wielkopolskie) doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Dwuletni chłopiec został potrącony przez samochód, kierowca odjechał z miejsca zdarzenia. Jak podaje w sobotę Polsat News, matce chłopca zostały przedstawione zarzuty.

Wielkopolska. Potrącenie dwulatka na pasach w Wągrowcu. Matka chłopca z zarzutami

Stacja podaje, że kobiecie grozi do pięciu lat więzienia. "Po analizie zebranych informacji policjanci posądzają ją o narażenie syna na utratę życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przez to, że nie sprawowała nad nim należytej opieki" - czytamy. Kobieta miała złożyć wyjaśnienia. Jak pisaliśmy wcześniej, w czasie zdarzenia miała mieć ona z sobą czwórkę dzieci.

Do czasu wyjaśnienia sprawy funkcjonariusze zatrzymali także prawo jazdy kierowcy samochodu. Decyzja w jego sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych kilku dni.

O włos od tragedii. Dwulatek potrącony na przejściu dla pieszych. Kierowca odjechał

Do zdarzenia doszło na ulicy Pocztowej. - Zgłaszała to kobieta, która jechała za tym autem, ale nie mogła się zatrzymać, bo jechała do pracy. Policjanci na miejscu zastali dziecko i matkę, która trzymała je na rękach. Okazało się, że kierujący srebrnym Nissanem Qashqai odjechał - przekazał w rozmowie z Gazeta.pl asp. Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Policji szybko udało się ustalić, że samochodem kierował 71-letni mieszkaniem Wągrowic. Mężczyzna był trzeźwy i, jak podkreślał asp. Zieliński, "nie unikał kontaktu z policjantami". Potrącony chłopiec nie doznał poważniejszych obrażeń, na jego ciele ujawniono jedynie zadrapania i potłuczenia. Nagranie zdarzenia opublikował w sieci Portal WRC.