Paweł Kowal ostrzega prezydenta. "Żeby nie próbował tej samej drogi", co Jaruzelski

Poseł PiS Daniel Milewski stwierdził, że zadaniem PiS i prezydenta jest niedopuszczenie do tego, żeby Donald Tusk został premierem. Do jego słów na antenie TVN24 odniósł się Paweł Kowal z PO. - Mówiłem to już, ale powtórzę jako historyk. Prezydent ma szansę zagrać na miarę oczekiwań Polaków. Polacy chcą zmiany politycznej, a prezydent jest sługą Polaków, a nie jaśnie panem, ani [Wojciechem - red.] Jaruzelskim, który może sobie robić, co chce - podkreślił.

- Przypominam i tu ostrzegam pana prezydenta, na pewno to usłyszy, Jaruzelski (...) po 1989 roku, po wyborach świetnie zdawał sobie sprawę, że ludzie mają dosyć komunistów, ale powierzył misję formowania rządu [Czesławowi - red.] Kiszczakowi. Żeby prezydent nie próbował tej samej drogi - dodał. Paweł Kowal powiedział też, że "rozstrzygnięcie jest jasne":

Konstytucja celowo nie dopina tego, bo zakłada, że prezydent ma rozum, ma sumienie i zdaje sobie sprawę, jak ważne dzisiaj dla bezpieczeństwa Polski jest powołanie szybkie stabilnego rządu, który ma oparcie w większości w parlamencie, za którym jest większość posłów i większość społeczeństwa. To jest poza dyskusją.

Kto zostanie nowym premierem? Czekamy na ruch prezydenta

Przypomnijmy, ostatnie wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak partia Jarosława Kaczyńskiego nie ma większości, która pozwoliłaby jej samodzielnie rządzić. W tej sytuacji utworzyć rząd mają szansę formacje opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które w sumie mają zdecydowaną większość - 248 mandatów.

W kończącym się tygodniu w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje głowy państwa z przedstawicielami ugrupowań, które weszły do nowego Sejmu. Po nich Andrzej Duda powiedział, że jest dwóch poważnych kandydatów na urząd premiera: Mateusz Morawiecki i Donald Tusk. Wiele wskazuje na to, że to jednak politykowi PiS jako pierwszemu powierzy misję tworzenia rządu. Jeśli jednak obecny szef rządu nie znajdzie koalicjanta, misja ta przypadnie liderowi opozycji, ale dopiero w grudniu.

