Polski historyk został prawdopodobnie porwany przez Hamas. Prezydent spotkał się z jego synem

Kancelaria Prezydenta poinformowała, że 27 października Andrzej Duda na prośbę rodziny Alexa Dancyga spotkał się w Pałacu Prezydenckim z jego synem Yuvalem Dancygiem. Po przeprowadzonym ataku na Izrael historyk prawdopodobnie znalazł się w niewoli Hamasu i przebywa w Strefie Gazy.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z synem Alexa Dancyga

W spotkaniu z prezydentem uczestniczyli Szef Biura Bezpieczeństwa Jacek Siewiera, minister Wojciech Kolarski oraz ambasador Izraela w Polsce Yacov Livne. Według informacji podanych przez Kancelarię Prezydenta z Alexem Dancygiem historykiem i rzecznikiem stosunków polsko-izraelskich nie ma kontaktu od 7 października.

Według nieoficjalnych informacji Alexa Dancyg miał zaginąć po transgranicznych atakach Hamasu, do których doszło w pobliżu kibucu Nir Oz niedaleko Strefy Gazy.

Trwają poszukiwania Alexa Dancyga. Uruchomiono specjalną stronę

Naukowiec urodził się w Polsce w 1948 roku, ma zatem polskie obywatelstwo. Jest wieloletnim pracownikiem Instytutu Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu Yad Vashem. Obecnie Dancyg zajmuje się kształceniem izraelskich przewodników, którzy pilotują grupy młodzieży po Polsce. W 2007 roku odznaczono go Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Rodzina i przyjaciele Alexa Dancyga rozpoczęli kampanię, która ma pomóc w uwolnieniu historyka ze Strefy Gazy. Na Facebooku uruchomiono stronę "Help Bring Alex Home", na której pojawiają się informacje na temat zaginięcia mężczyzny.

"Ambasada Izraela zorganizowała dziś po południu specjalne wydarzenie. Niebiesko-białe balony poleciały do nieba nad muzeum Polin. Symbolizują wszystkich zakładników, łącznie z Alexem Dancygiem" - przekazano na stronie 27 października.

Polak porwany przez Hamas. Jego syn: Chwytamy się każdej możliwości

Z Yuvalem Dancygiem rozmawialiśmy w ramach projektu Jeden News Dziennie. - Chwytamy się każdej możliwości - mówił w rozmowie z jedennewsdziennie.pl syn Aleksa, Yuval Dancyg. - Nagłaśniamy to, że mój ojciec jest Polakiem i Izraelczykiem. Mam nadzieję, że podwójne obywatelstwo umożliwi mu powrót. Z drugiej strony nie wiemy, co się będzie działo. My nie wiemy, co robić. Mam tylko nadzieję, że kraje europejskie, które przed wojną rozmawiały z Hamasem, coś teraz zrobią, aby porwani odzyskali wolność. Nie sądzę, aby Izrael mógł sam sobie z tym poradzić - podkreślił syn porwanego.



