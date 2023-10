Poszukiwania Grzegorza Borysa. Policjanci zatrzymali 19-latka. "Od razu mieli podejrzenie"

Już ponad tydzień trwają poszukiwania Grzegorza Borysa, który jest podejrzany o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. W piątek policjanci otrzymali zgłoszenie, że 44-latek widziany był w okolicach Łężyc pod Gdynią. Miał on palić ognisko i grozić nożem mężczyźnie, który go zauważył. Na miejsce od razu skierowano funkcjonariuszy, którzy nie potwierdzili tego zgłoszenia

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Zatrzymano 19-latka

"Policjanci od razu mieli podejrzenie, że mają do czynienia z fałszywym zgłoszeniem. Natomiast każda informacja wymaga dokładnego sprawdzenia. Funkcjonariusze ustalili, że na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który celowo wprowadził w błąd policjantów, podając nieprawdziwą informację" - przekazała policja pomorska.

Jak czytamy w komunikacie, służby ustalili sprawcę tego przestępstwa i zatrzymały 19-latka. Odpowie on za utrudnianie postępowania karnego dotyczącego zabójstwa oraz czynności poszukiwań podejrzanego Grzegorza Borys prowadzone przez Prokuraturę Okręgowa w Gdańsku Wydział ds. Wojskowych.

Nowe informacje ws. Grzegorza Borysa. Ma ukrywać się w zakopanych w lesie koszach

Od piątku (20 października) policja prowadzi obławę na Grzegorza Borysa. Dzień później śledczy wydali za nim list gończy. Na terenie Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz pow. kartuskiego obowiązuje alert RCB. "Uwaga! Policja prowadzi w Gdyni poszukiwania Grzegorza Borysa. Nie utrudniaj działań służb i nie wchodź do lasu na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego" - taką wiadomość otrzymali mieszkańcy.

Według nieoficjalnych hipotez śledczych miał on zaplanować morderstwo syna. Potwierdzać to ma m.in. fakt, iż uciekając, zabrał ze sobą sprzęt survivalowy. - Miał ze sobą nóż, którym prawdopodobnie zabił swoje dziecko. Udał się do lasu, który znał jak własną kieszeń. Nie widać było po nim nerwowości, a raczej realizację wcześniej opracowanego planu ucieczki - powiedział Wirtualnej Polsce śledczy, który zna kulisy sprawy.

Borys ma ukrywać się w zakopanych w lesie koszach. - Mężczyzna ma tu sporo kryjówek. Ukrywa się w specjalnie przygotowanych dołach, ma w nich kosze - przekazał "Faktowi" informator dobrze zaznajomiony z działaniami poszukiwawczymi. - Wszystko przykrywa gałęziami i stertą liści, tak by można było po nim przejść i nikt nie zauważy - mówił. Jak podkreśla gazeta, nie wiadomo, czy poszukiwany może w nich długo przebywać, jednak są one na tyle duże, że może chować w nich rzeczy niezbędne do przeżycia w lesie.

Kosze są zakopane w dołach, w środku widać worki, być może z najpotrzebniejszymi rzeczami w takich warunkach i żywnością. Były dobrze ukryte, ich wieczka przysypywano gałęziami i stertą liści. Wszystko wskazuje na to, że to poszukiwany Grzegorz Borys z nich korzystał

- pisze "Fakt".

