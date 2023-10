Dwulatek z Wągrowca dosłownie znalazł się pod autem. 71-letni kierowca pojechał dalej

Do zdarzenia doszło ok. godz. 8.05. - Otrzymaliśmy zgłoszenie o potrąceniu dwulatka na ul. Pocztowej, wjazd w ulicę Wojska Polskiego. Zgłaszała to kobieta, która jechała za tym autem, ale nie mogła się zatrzymać, bo jechała do pracy. Policjanci na miejscu zastali dziecko i matkę, która trzymała je na rękach. Okazało się, że kierujący srebrnym Nissanem Qashqai odjechał - mówi w rozmowie z Gazeta.pl asp. Dominik Zieliński z Komendy Powiatowej Policji w Wągrowcu.

Wągrowiec. Dwulatek pod kołami auta

Nagranie zdarzenia opublikował w sieci Portal WRC.

Funkcjonariusze szybko ustalili, kto kierował autem. Był to 71-letni mieszkaniec miasta, który po zdarzeniu pojechał w kierunku Bydgoszczy. - Poprosiliśmy tamtejszych policjantów o pomoc, dotarli do niego. Badanie wykazało, że jest trzeźwy. W żaden sposób nie unikał kontaktu z policjantami - słyszymy. W najbliższym czasie ma stawić się na komendzie w Wągrowcu.

- Dwulatek trafił do szpitala w Poznaniu, nie doznał żadnych poważniejszych obrażeń. Były jedynie zadrapania i potłuczenia - przekazał nam rzecznik policji. Jak dodał, ocenie prawnokarnej zostanie poddane też zachowanie matki, która dopuściła do tego, by dwulatek sam znalazł się na przejściu dla pieszych. - Kobieta miała ze sobą czwórkę dzieci, jedno dziecko, które miała pod opieką, oddaliło się od nich - mówił asp. Dominik Zieliński.