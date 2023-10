Z danych Fundacji GrowSPACE wynika, że w polskich szkołach aż 93 proc. osób uczniowskich wie o obecności osób LGBTQ+ w ich szkole. Ponad połowa: 53 proc. uważa, że ich sytuacja jest trudna lub niewystarczająco dobra. Tęczowy Piątek jest odpowiedzią na potrzebę zmiany. "Cel wydarzenia jest niezmienny, chcemy uwidocznić młode osoby LGBTQ+w społeczności szkolnej. W tym roku szczególnie ważne jest to, by dotrzeć z Tęczowym Piątkiem do małych miejscowości, w których osoby LGBTQ+ tym bardziej narażone są na dyskryminacje" - informuje Fundacja.

Tęczowy Piątek pod hasłem tworzenia bezpieczniej przestrzeni

- Osoby uczniowskie z całej Polski chętnie i odważnie angażują się w organizację Tęczowego Piątku - święta pełnego radości, nadziei i dumy, która zaczyna coraz mocniej i głośniej wybrzmiewać i gościć w naszych sercach. Cieszę się, że z bezpieczną przestrzenią i tolerancją, na których tak nam zależy, z każdym dniem jest coraz lepiej - mówi Alicja Kaleta z Fundacji GrowSPACE.

O Tęczowym Piątku i jego obchodach w szkołach w całej Polsce napisał nowo wybrany poseł i wieloletni dyrektor, a obecnie wicedyrektor i nauczyciel Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi. "Dzisiaj w szkołach w Polsce obchodzony jest, jak co rok w ostatni piątek października, Tęczowy Piątek - akcja ma pokazać, że dana szkoła to miejsce bezpieczne i przyjazne dla każdej młodej osoby, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej czy cech płciowych. Wszyscy chętni (niezależnie od tożsamości seksualnej) przyjdą do szkoły nosząc akcesoria tęczowe - skarpetki, kolczyki, koszulki, torby itp. Niby nic wielkiego, a jednak..." - napisał na Instagramie Józefaciuk.

Cieszy fakt, że szkoły mają odwagę słuchać swoich społeczności i otwierają się na uczniów i uczennice. Moim marzeniem jest, aby każde miejsce było otwarte i przyjazne; aby bezpieczeństwo młodych (zarówno fizyczne jak i psychiczne) było naturalnym priorytetem każdej społeczności szkolnej

- zapewnił pedagog.

Organizatorzy podkreślają, że Tęczowy Piątek stawia na potrzeby osób, które uczą się w każdego rodzaju szkołach "To wy, osoby uczniowskie, decydujecie co i w jaki sposób zorganizujecie w ramach Tęczowego Piątku. Możecie wyrazić swoją solidarność ze społecznością LGBTQ+ ubiorem, powieszeniem plakatu, naklejki czy organizacją wydarzenia w swojej szkole. My dajemy wam szansę na rozwój oraz kierujemy was przez ten proces" - dodają działacze Fundacji. Po raz pierwszy Tęczowy Piątek zorganizowano w 2016 roku. Jest to inicjatywa Kampanii Przeciw Homofobii, która wspiera młodzież i pokazuje, że każda osoba zasługuje na szacunek i bezpieczną oraz przyjazną szkołę. Historię akcji i problemy z jej zorganizowaniem pod rządami działaczy PiS-u, którzy stali na czele ministerstwa edukacji, przypomina sama kampania w poniższym wpisie:

