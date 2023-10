Kilka dni temu media społecznościowe obiegły informacje na temat mężczyzny, który napastuje w Łodzi kobiety, podszywając się pod policjanta. Niebezpieczną sytuację z udziałem podejrzanej osoby opisała jedna z internautek na Facebooku. Wkrótce jej opowieść potwierdzili również inni świadkowie.

Internautka ostrzega mieszkanki Łodzi. Mężczyzna podaje się za policjanta i napastuje kobiety

We wpisie zamieszczonym w niedzielę (22 października) pani Kinga opisuje wysokiego mężczyznę z siwą brodą, który w godzinach wieczornych podszedł do młodej kobiety na placu Barlickiego w Łodzi i podając się za policjanta, próbował zaciągnąć ją do samochodu.

Napastowana dziewczyna szczęśliwie uchroniła się przed niebezpieczną sytuacją. "Nie udało mu się, dziewczyna uciekła i zareagowali również inni ludzie stojący na przystanku autobusowym" - opisuje zdarzenie pani Kinga. Do wpisu załączyła zdjęcie tablicy rejestracyjnej samochodu, którym miał przemieszczać się mężczyzna. "Uważajcie na siebie, dziewczyny" - apelowała autorka wpisu.

W ciągu niecałego tygodnia wpis pani Kingi został udostępniony blisko 10 tysięcy razy. Kobiety komentujące ostrzeżenie pisały, że same również padały ofiarą lub były świadkami sytuacji z udziałem podobnego mężczyzny.

Łódź. Policja zajmuje się sprawą podejrzanego mężczyzny

Dziennikarze "Faktu" zapytali o sprawę Komendę Miejską Policji w Łodzi. Okazało się, że policjanci otrzymali zgłoszenie o takim zdarzeniu. Informują, że są w trakcie wyjaśniania okoliczności zajścia. - 25 października do IV Komisariatu Policji KMP w Łodzi zgłosiła się kobieta, która złożyła zawiadomienie o zdarzeniu z dnia 21 października, którego była uczestniczką. Zajście to miało miejsce przy ulicy Żeromskiego w rejonie Placu Barlickiego. Obecnie wyjaśniane są wszelkie okoliczności przedmiotowego zdarzenia. Nadmieniam, iż ustalone są dane personalne osoby, wskazane przez zgłaszającą - przekazała reporterom asp. Kamila Sowińska z zespołu prasowego komendy.