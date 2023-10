Grzegorza Borysa szuka cała Polska. Weteran i snajper jest pewny: On już dawno wydostał się z lasu

Grzegorz Borys uciekł ze swojego domu w Gdyni w piątek 20 października i zabrał ze sobą plecak surwiwalowy. Mężczyzna podejrzany jest o zabójstwo swojego sześcioletniego syna. Zdaniem służb 44-latek może znajdować się w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Około tysiąca funkcjonariuszy szuka mężczyzny od ubiegłego piątku. Do tej pory nie wiadomo, gdzie znajduje się mężczyzna.

Snajper o poszukiwaniach Grzegorza Borysa: Nie pomoże tutaj żadna kryjówka

O kwestię poszukiwań Grzegorza Borysa, który jest - a raczej już był - żołnierzem Marynarki Wojennej, zapytaliśmy eksperta Fundacji Stratpoints Przemysława Wójtowicza, określanego także mianem "najskuteczniejszego polskiego snajpera w Afganistanie". - Nie wiem, jakie przeszkolenie ma Grzegorz Borys i ile lat służby ma za sobą. Jeżeli służył typowo w wojskach nawodnych, czyli w Marynarce Wojennej, która pływa, to siłą rzeczy on nie nabył na służbie typowych umiejętności przetrwania w terenie lesisto-jeziornym. Co nie oznacza, że nie jest miłośnikiem bushcraftu [umiejętności potrzebne do przetrwania w puszczy - red.] i może sobie radzić w lesie.

Autor książki "Snajper wchodzi pierwszy" stawia stanowczą tezę. - Ja już od dawna uważam, że on w tym lesie wcale nie siedzi. Znaleźć w dzisiejszych czasach kogoś w lesie za pomocą kamer i lornetek termowizyjnych czy dronów nie jest trudne - mówi ekspert w rozmowie z Gazeta.pl. - Wiem, że za pomocą termowizji można bardzo szybko kogoś odnaleźć. I nie pomoże tutaj żadna kryjówka. Ja jestem wręcz pewien, że on nie siedzi w tym lesie. On już dawno z tego lasu się wydostał - zaznacza.

Teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na którym prowadzone są poszukiwania Borysa, ma ponad 16 hektarów. Członek grupy ratowniczo-poszukiwawczej postawił w rozmowie z nami jeszcze jedną tezę. - To nie jest wielki teren na możliwości dzisiejszych służb. Jestem pewien, że on już dawno ten las opuścił. Mogę się mylić, ponieważ możliwe również, że popełnił samobójstwo - mówi Wójtowicz.

- W takiej sytuacji termowizor go nie wykryje, bo on wykrywa ciepło. Współczesne termowizory są w stanie do tego stopnia dokonać detekcji, że obserwując osobę, widzimy jej układ kostny. Nie jest więc wielkim problemem wykryć kogoś schowanego w lesie z dystansu nawet pięciuset metrów - wyjaśnia.

Ekspert: Ten człowiek dawno opuścił granicę państwa

Zapytaliśmy także Wójtowicza o specyfikę miejsca, w którym może ukrywać się Borys. - Jeśli chodzi o bunkry, to myślę, że to żaden problem, aby je wszystkie spenetrować. Mamy psy tropiące. Pies to największy wróg, przed nim się nie da schować. Pies jest w stanie wykryć najmniejsze ilości prochu czy narkotyków, zapach człowieka jest więc dla niego gigantycznym ładunkiem zapachowym. - W tym lesie nie jest w stanie podjąć się także żadnego łowiectwa. Faktycznie są dziki, ale wtedy trzeba rozpalić ognisko, unosi się dym, zapach - mówi rozmówca Gazeta.pl.

- Dzisiejsze telefony nawet po wyłączeniu, wyjęciu baterii są możliwe do zlokalizowania. Jeżeli on by używał jakiegokolwiek telefonu komórkowego w tamtym rejonie, to nie wierzę, że ktoś nie prowadziłby detekcji sygnałów. Profesjonalne grupy używają także GPS. Moim zdaniem on przekroczył granicę - stwierdza Wójtowicz.

- Z tego, co widziałem, to jest blondyn, ma jasne oczy, na pewno nie zatrzymali go na granicy polsko-niemieckiej. Taka osoba nie jest podejrzana z punktu widzenia współczesnych alertów. Zazwyczaj szuka się ludzi śniadych, wiadomo, jaką mamy nagonkę w tej chwili - mówi ekspert i zaznacza, że jego zdaniem "ten człowiek dawno opuścił granicę państwa". Wójtowicz zauważa, że w Polsce wszyscy znają Grzegorza Borysa, ale za granicą już tak nie jest i mężczyzna może poruszać się tam incognito.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. "Prawdopodobnie nigdy nie zostanie wykryty"

- Dopóki nie podejmie kontaktu z kimkolwiek z kraju, nie zacznie pracować w internecie, nie zacznie działać w telefonii komórkowej, prawdopodobnie nie zostanie nigdy wykryty. Póki nie zacznie operować kartami jakimikolwiek, które są w stanie go zlokalizować, tak samo - nigdy nie zostanie wykryty. Wykrycie tego człowieka, jeśli jest bardzo zdeterminowany, będzie bardzo trudne - wyjaśnia rozmówca.

I zaznacza: - Przy dzisiejszych możliwościach, jakie powinny mieć służby, ten człowiek powinien być wykryty w tym lesie maksymalnie po dwóch dniach. Wiem, że tropienie takiego człowieka nie jest bardzo trudne, szczególnie na tak małym obszarze, to jest tylko 16 hektarów, to jest nic.

Wójtowicz zapewnia także, że policja szuka "gdzieś jeszcze". - Nie rozumiałbym sytuacji takiej, że angażujemy tysiąc osób do niczego, bo to kompletny bezsens - dodaje. - Nawet jeżeli się tam kryje, to nie wierzę, że nie ma kontaktu bezpośredniego lub pośredniego z ludźmi, którzy go szukają. On musi wiedzieć, że jest tropiony - podkreśla Przemysław Wójtowicz w rozmowie z Gazeta.pl.