W maju tego roku w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu doszło do tragedii. 33-letnia Dorota zmarła z powodu wstrząsu septycznego, będąc w piątym miesiącu ciąży. Według rodziny i adwokatki prowadzącej sprawę, lekarze mimo zagrożenia życia kobiety, nie zdecydowali się na przeprowadzenie zabiegu aborcji. Rzecznik Praw Pacjenta poinformował o licznych naruszeniach w związku ze sprawą.

Dyrektor szpitala w Nowym Targu: Na dziś mam sytuację szantażu

- Uznano, że ja wydałem takie polecenie, by nie wykonywać pewnych zabiegów medycznych. By nie wykonywać aborcji. Tyle że to bzdura. Nigdy takiego polecenia czy wytycznych w naszym szpitalu nie było. Poważni ludzie, łącznie z uznanymi prawnikami, zaraz jak ta tragedia miała miejsce, występowali do nas oficjalnie z wnioskiem o udostępnienie wszystkich dokumentów, które miałyby właśnie taki stan rzeczy sankcjonować. Przyznam, że byłem tym nawet trochę zażenowany, ale też sam się zastanawiałem czy taki dokument istnieje. Nie zawsze byłem w tym szpitalu dyrektorem. Nie byłem pewny czy takich wytycznych, że nie terminujemy ciąży z uwagi na patrona, nie podjęli moi poprzednicy. Żadnego takiego dokumentu jednak nie znaleziono. Nigdy nie istniał - mówił dyrektor szpitala Marek Wierzba w rozmowie z Onetem.

Jak stwierdził, już zaledwie tydzień po śmierci Doroty "narracja na temat tej tragedii poszła w kierunku ataku" na jego osobę. Wierzba mówił w wywiadzie, że najmniej mówiło się o lekarzach i o tym, że mogło dojść do błędu lekarskiego. - Szybko natomiast zrobiono z tego sprawę polityczną. W kampanii wyborczej była jak znalazł. PiS dyrektor szpitala i zakazana aborcja... Próbowałem to dementować, prostować. Praktycznie nikt tego nie słuchał. Poszedł na mnie osobiście atak środowisk proaborcyjnych - mówił dyrektor i zaznacza, że u niego w szpitalu nie dostaje się wcale "klauzuli sumienia do podpisania razem z umową o pracę".

Wierzba przyznał także, że ma obecnie problem ze skompletowaniem kadry. - Na dziś mam sytuację szantażu. Lekarze odeszli i wiem, że namawiają innych ginekologów, by się u nas nie zatrudniali. Wiem, że część chętnych była zniechęcana mailami, telefonami - opowiadał.

- Uderzano we mnie na wiele sposobów, ale nie pozwolę, by zrobiono ze mnie mordercę! - mówił dyrektor w nawiązaniu do wpisu posłanki Jagny Marczułajtis, która stwierdziła, że "Marek Wierzba jest osobą odpowiedzialną za tragedię, jaka wydarzyła się w zarządzanym przez niego szpitalu".

Masowe odejścia w szpitalu w Nowym Targu. Dyrektor: Sytuacja jest bardzo trudna

We wrześniu informowaliśmy o masowych odejściach w nowotarskim szpitalu. Radio ZET ustaliło wówczas, że dziesięciu lekarzy specjalistów oraz ordynator Wojciech Kuberski złożyli wypowiedzenia na oddziale ginekologiczno-położniczym Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Zdaniem dziennikarzy stacji, ma to być odpowiedź na warunki, jakie postawił im dyrektor Marek Wierzba w związku ze śmiercią Doroty.

- Sytuacja jest bardzo trudna - powiedział wówczas dyrektor placówki w rozmowie z Radiem ZET. Jak wyjaśnił, "jeśli lekarze nie wycofają złożonych wypowiedzeń, od 1 października szpital będzie musiał ograniczyć liczbę pacjentek przyjmowanych na oddział ginekologiczno-położniczy i liczbę przeprowadzanych zabiegów". - Szukamy nowych lekarzy i mamy już na tym polu pewne osiągnięcia, ale zachęcam lekarzy, którzy złożyli wypowiedzenia do ich wycofania - mówił Wierzba.

Jak poinformowała "Gazeta Wyborcza" na początku października lekarze nie wycofali się ze swoich decyzji i od początku października rozwiązali swoje umowy. - Przedłożone zostało mi pismo, które w swoim brzmieniu było szantażem - mówił dyrektor szpitala, cytowany przez "GW". Jak mówił, "początkowo lekarze domagali się przywrócenia dr. Kuberskiego na stanowisko ordynatora oddziału, następnie zmienili swoje żądania, naciskając na zwolnienie jednego z lekarzy nowotarskiego szpitala". Wierzba na to się nie zgodził, więc specjaliści zdecydowali o swoim odejściu z placówki.