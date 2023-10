Były proboszcz wysyłał uczniom seksualne propozycje. Zapadł wyrok dla księdza z Podkarpacia

Sprawa podkarpackiego księdza wyszła na jaw w 2019 roku, kiedy dyrektor szkoły, w której proboszcz uczył religii, zawiadomił służby o nieprzyzwoitych wiadomościach, jakie ksiądz wysyłał do chłopców z szóstej klasy. W efekcie wszczęte zostało dwuletnie śledztwo, w wyniku którego ksiądz usłyszał trzy zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw o charakterze pedofilskim.

Krosno. Zapadł prawomocny wyrok na księdza oskarżonego o czyny pedofilskie

Pod koniec lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Krośnie skazał byłego proboszcza jednej z parafii w gminie Chorkówka (woj. podkarpackie) na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na dwa lata i dozór kuratora sądowego w okresie próby. Dodatkowo wobec oskarżonego zasądzono zakaz kontaktowania i zbliżania się do pokrzywdzonych, a także wypłatę na ich rzecz nawiązki o łącznej wysokości 8 tys. złotych. Decyzją sądu przez dziesięć kolejnych lat oskarżony nie może wykonywać żadnej pracy, która wiązałaby się z wychowaniem, edukacją, leczeniem lub opieką nad dziećmi. Wyrok sądu pierwszej instancji zobowiązał także byłego proboszcza do uczęszczania na specjalistyczną terapię.

Od tego wyroku odwołał się zarówno prokurator, jak i obrońcy oskarżonego. W środę (25 października) Sąd Okręgowy w Krośnie, który rozpatrywał apelację, wydał prawomocny wyrok, zgodnie z którym wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany. Wyjątek stanowi orzeczenie o poddaniu się specjalistycznemu leczeniu, które zostało uchylone przez sąd.

Ksiądz wykorzystywał swoją pozycję. Oskarżenie objęło trzy zarzuty

W 2019 roku ówczesny katecheta miał kontakt ze swoimi uczniami za pośrednictwem komunikatora internetowego. Duchowny jednak zamiast do celów szkolnych wykorzystywał swoje kontakty z uczniami do przesyłania propozycji dotyczących czynności seksualnych. Namawiał także do rejestracji przez dzieci podobnych treści z ich udziałem i przesyłania ich do siebie. "Gdy uczniowie zablokowali księdzu możliwość wysyłania do nich wiadomości, ten stał się wobec nich złośliwy i arogancki na lekcjach religii" - przekazał lokalny portal krosno112.pl. Zaalarmowany o sprawie dyrektor natychmiast poinformował o sprawie policję. W trakcie dwuletniego śledztwa wyszło na jaw, że ksiądz miał także namawiać w wiadomościach trzeciego nastolatka, do wykonania innej czynności seksualnej.

Prokuratura Rejonowa w Krośnie postawiła księdzu łącznie trzy zarzuty. Dwa dotyczyły składania kilkukrotnie chłopcom poniżej 15 roku życia propozycji wykonania innych czynności seksualnych i utrwalenia ich za pomocą zdjęć i filmów. Trzeci zarzut dotyczył przestępstwa popełnionego w 2017 roku, kiedy poprzez nadużycie stosunku zależności wynikającego z pełnionej posługi kapłańskiej i związanego z tym nadzoru nad przygotowaniem małoletniego do sakramentu bierzmowania, usiłował namówić go do wykonania innej czynności seksualnej i przesłania do siebie nagrania - podał serwis terazkrosno.pl.