Zbiórka pieniędzy na posiłki dla policjantów przeszukujących lasy ruszyła w sieci w czwartek (27 października). Wpłacone środki mają zostać przeznaczone na zakup batonów dla funkcjonariuszy biorących udział w obławie na Grzegorza Borysa, mężczyznę poszukiwanego pod zarzutem zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem swojego sześcioletniego syna.

Zbiórka dla policjantów szukających w lasach Grzegorza Borysa. "Nie docenia się tych, którzy są na pierwszej linii frontu"

Akcja zorganizowała Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają w porozumieniu z Komendą Miejską Policji w Gdyni. Jak czytamy na stronie zbiórki zebrana kwota ma zostać przeznaczona na zakup batonów proteinowych dla policjantów. "W porozumieniu z KMP Gdynia, uruchomiłam akcję #posilekdlapolicjanta, aby wesprzeć tych, którzy od kilku dni, nieprzerwanie przeczesują lasy w poszukiwaniu Grzegorza Borysa. Ponieważ prosicie o możliwość wpłat - zakładam zbiórkę a całość kwoty zostanie przeznaczona na zakup batonów proteinowych dla służb biorących udział w akcji" - pisze Kinga Szostko w opisie inicjatywy.

Kinga Szostko, prezeska Fundacji Przedsiębiorcy Pomagają, opisała również akcję w mediach społecznościowych. Wspomniała o tym, co zmotywowało ją do rozpoczęcia zbiórki. "Bo biorą w niej udział osoby, które znam. Bo tradycyjnie nie docenia się tych, którzy są na pierwszej linii frontu, bo jak zwykle w 'internetach' wysyp speców od poszukiwań, od pokazywania gdzie i co służby mają robić, po setki plotek, wyzwisk i insynuacji dotyczących ostatnich wydarzeń" - wyliczała powody rozpoczęcia inicjatywy.

"Pomyślicie o tych, których nie widać. Pomyślcie o tych, którzy w tych lasach są i naprawdę robią, co w ich mocy, by złapać poszukiwanego. To nie są roboty, to ludzie tacy jak my!" - apelowała Kinga Szostko we wpisie. Prezeska Fundacji zdradziła również, że kontaktowała się z producentami batonów oraz liczy na ich pomoc we wsparciu prowadzących poszukiwania policjantów. W zbiórce udało się zebrać dotychczas 1803 zł. Pieniądze wpłaciło 59 osób.

Poszukiwania Grzegorza Borysa. Mija tydzień od rozpoczęcia akcji policyjnej

Policja od tygodnia prowadzi na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poszukiwania Grzegorza Borysa. Mężczyzna poszukiwany jest w związku z zabójstwem sześcioletniego syna, którego ciało zostało odnalezione w ubiegły piątek (20 października). W obławę zaangażowano blisko tysiąc funkcjonariuszy z różnych stron Polski. W akcji poszukiwawczej oprócz policji uczestniczy między innymi również Żandarmeria Wojskowa, straż pożarna, leśnicy i strażnicy graniczni.

Według nieoficjalnych doniesień przekazanych przez PAP w czwartek (26 października) policjanci mają pewność, że Grzegorz Borys wciąż znajduje się w lesie. Poszukiwania miały ujawnić również miejsca, w których ukrywał się dotychczas mężczyzna.

Policjanci regularnie ponawiają apel, by na czas poszukiwań zrezygnować z odwiedzania lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. "Spacerowanie po lesie, zwłaszcza z psami, powoduje zacieranie śladów i zakłóca pracę psów policyjnych" - informuje komunikat opublikowany przez Pomorską Policję w mediach społecznościowych. Funkcjonariusze przypominają również, że poszukiwany mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny. Osoby posiadające informacje na temat miejsca pobytu Grzegorza Borysa mogą przekazać je na specjalnie przeznaczoną do tego skrzynkę pocztową policji: gdynia.poszukiwania@gd.policja.gov.pl.