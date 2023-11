Wszystkich Świętych. Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła? Prawo kanoniczne mówi jasno

1 listopada katolicy obchodzą dzień Wszystkich Świętych. Od 1951 roku jest to także dzień ustawowo wolny od pracy. Zgodnie z tradycją większość uda się na cmentarze, aby odwiedzić groby swoich bliskich. Czy w tym dniu wierni mają obowiązek uczestniczenia we mszy?

REKLAMA

Zobacz wideo Wypalenie zawodowe uznane za poważne zagrożenie dla zdrowia

Cmentarz czy msza? Czy 1 listopada trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Wszystkich Świętych w kalendarzu liturgicznym jest dniem nakazanym. Co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestniczenia we mszy świętej oraz do powstrzymania się od prac niekoniecznych. "Niemniej osoby, które stają przed dylematem 'cmentarz czy kościół?', zawsze powinny wybrać tę drugą opcję" - wyjaśnił portal msze.info.

Jak wynika z Kodeksu Prawa Kanonicznego, obowiązek uczestnictwa we mszy spełnia także każda osoba, która weźmie udział w wieczornej liturgii odprawianej 31 października. "Nakazowi uczestniczenia we Mszy Świętej czyni zadość ten, kto bierze w niej udział, gdziekolwiek jest odprawiana w obrządku katolickim, bądź w sam dzień świąteczny, bądź też wieczorem dnia poprzedzającego" - czytamy w kan. 1248.

Wszystkich Świętych a Zaduszki. 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy

Wszystkich Świętych w Kościele katolickim to uroczystość ku czci wszystkich chrześcijan, którzy osiągnęli stan zbawienia i przebywają w niebie. Z kolei 2 listopada przypadają Zaduszki, zwane też Dniem Zadusznym i Świętem Zmarłych. To symboliczny wyraz przekonania wierzących o obcowaniu świętych, zmartwychwstaniu ciał, życiu wiecznym i skuteczności modlitwy wstawienniczej. 2 listopada nie jest dniem wolnym od pracy.