Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Nieoficjalnie: Poszukiwany Grzegorz Borys zostawił list

Od piątku policja poszukuje Grzegorza Borysa. Mężczyzna podejrzewany jest o zabójstwo syna. Jak podaje Wirtualna Polska, mężczyzna miał zostawić list. "Przepraszam za wszystko, wszyscy jesteście bestiami" - odręcznie napisany list o takiej treści mieli znaleźć policjanci w mieszkaniu rodziny.

Według nieoficjalnych hipotez śledczych Grzegorz Borys miał zaplanować morderstwo syna. Potwierdzać to ma m.in. fakt, iż uciekając, zabrał ze sobą sprzęt survivalowy, a także jego zachowanie po opuszczeniu mieszkania. - Miał ze sobą nóż, którym prawdopodobnie zabił swoje dziecko. Udał się do lasu, który znał jak własną kieszeń. Nie widać było po nim nerwowości, a raczej realizację wcześniej opracowanego planu ucieczki - powiedział Wirtualnej Polsce śledczy, który zna kulisy sprawy.

Policja poszukuje Grzegorza Borysa. Opublikowała nagranie

Od piątku (20 października) policja prowadzi obławę na Grzegorza Borysa. Dzień później śledczy wydali za nim list gończy. Według informacji przekazanych sąsiada 44-latka mężczyzna miał być widziany w sobotę w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. - Z tego, co wiem, około godziny 7 wbiegł do lasu, w stronę bagna. Może zmylić psy tropiące? Ale to powiadomienie było o 10.30, czyli po 3,5 godzinach mógł być już wszędzie tak naprawdę - przekazał jeden z mieszkańców w rozmowie z "Faktem".

Mężczyzna zwrócił też uwagę, że 44-latek miał bardzo dobrą kondycję, więc z łatwością może pokonywać długie dystanse. - Potrafił, słyszałem, przebiec 30-40 km w ciągu jednego dnia, jednorazowo. Tu w lesie jest dużo zakamarków różnych, jam, wąwozów, pagórków, gdzie mógł sobie jakąś ziemiankę wybudować. Bo podobno potrafił tydzień czy dwa nie wychodzić z tego lasu. Taki robił sobie, nie wiem, test sprawnościowy, czy przetrwa - dodał mężczyzna. Przypominamy, że pomorska policja opublikowała nowe zdjęcia oraz nagranie przedstawiające Grzegorza Borysa.

