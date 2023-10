Nad ranem 23 października (poniedziałek) rozpoczęły się dalsze poszukiwania Grzegorza Borysa. 44-latek prawdopodobnie zabił w mieszkaniu na osiedlu Fikakowo swojego 6-letniego syna Aleksandra. Policja od 20 października prowadzi obławę na mężczyznę. 21 października śledczy wydali za nim list gończy.

Gdynia. Trwa obława na 44-letniego Grzegorza Borysa. Policja rozszerzyła teren poszukiwań

Według informacji przekazanych przez reportera TVN24 śledczy pilnują już terenu wokół domu mężczyzny na osiedlu Fikakowo w Gdyni. Prowadzą też poszukiwania 44-latka na większym obszarze. - W poniedziałek o godzinie 9 ruszyły terenowe poszukiwania. Z uwagi na pracę funkcjonariuszy nie ujawniamy miejsca, gdzie są one przeprowadzane. To tereny leśne okalające Trójmiasto - przekazała 23 października rzeczniczka prasowa KWP w Gdańsku kom. Karina Kamińska, cytowana przez TVN24.

Jak przekazał reporter TVN24, działania poszukiwawcze są obecnie prowadzone na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Śledczy mają też przeczesywać lasy w okolicy Gdyni oraz wokół Trójmiasta. W obławie bierze udział około 1 tys. funkcjonariuszy - są to policjanci, żołnierze, grupy poszukiwawcze oraz strażnicy leśni. W akcji biorą też udział policyjne psy tropiące. - Szukamy go zarówno żywego, jak i martwego. Szukamy z wody, z lądu, z powietrza - podkreślała kom. Kamińska, cytowana przez TVN 24.

Poszukiwania Grzegorza Borysa w Gdyni. Relacje sąsiadów: Robił sobie test sprawnościowy, czy przetrwa

Według informacji przekazanych sąsiada 44-latka mężczyzna miał być widziany w sobotę 21 października w okolicy Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. - Z tego, co wiem, około godziny 7 wbiegł do lasu, w stronę bagna. Może zmylić psy tropiące? Ale to powiadomienie było o 10.30, czyli po 3,5 godzinach mógł być już wszędzie tak naprawdę - przekazał jeden z mieszkańców w rozmowie z "Faktem".



Mężczyzna zwrócił też uwagę, że 44-latek miał bardzo dobrą kondycję, więc z łatwością może pokonywać długie dystanse. - Potrafił, słyszałem, przebiec 30-40 km w ciągu jednego dnia, jednorazowo. Tu w lesie jest dużo zakamarków różnych, jam, wąwozów, pagórków, gdzie mógł sobie jakąś ziemiankę wybudować. Bo podobno potrafił tydzień czy dwa nie wychodzić z tego lasu. Taki robił sobie, nie wiem, test sprawnościowy, czy przetrwa - dodał mężczyzna. Przypominamy, że pomorska policja opublikowała nowe zdjęcia oraz nagranie przedstawiające Grzegorza Borysa.

"Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. 44-latek może być podobnie lub tak samo ubrany. Opublikowane nowe zdjęcia poszukiwanego Grzegorza Borysa pochodzą sprzed kilku dni przed dokonaniem zabójstwa" - przekazali policjanci.