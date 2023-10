Media: Olechowski podpisał z TVP 9 dodatkowych umów na 1,5 mln zł. O wszystkim wiedział Kurski

Na początku października Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport, z którego wynika, że w latach 2021-2022 z "dyrektorem jednej z jednostek organizacyjnych TVP SA" zawarto dziewięć dodatkowych umów cywilnoprawnych na łączną kwotę 1,56 mln złotych. Umowy te zawarto bez aktualnej zgody członka zarządu. Do tej pory wypłacono mu 1,08 mln złotych - przypominają Wirtualne Media.

REKLAMA

Zobacz wideo Odzyskamy środki z KPO, naprawimy TVP i ukarzemy tych, którzy łamali prawo

W raporcie NIK nie podano nazwiska "dyrektora", jednak Telewizja Polska sama je ujawniła w obszernej odpowiedzi na raport NIK. Wiadomo więc, że chodzi o Jarosława Olechowskiego, który od początku 2018 roku (początkowo jako pełniący obowiązku) do kwietnia 2023 roku był szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej - zaznacza portal i dodaje:

Owe dziewięć umów to nie wszystko: w latach 2021-22 z Olechowskim podpisano w sumie 15 umów cywilnoprawnych (sześć zgodnie z procedurami) o łącznej wartości 2,32 mln złotych i wypłacono 1,57 mln złotych.

Umowy z Olechowskim podpisywali zastępcy Kurskiego

Zgodę na dodatkową umowę cywilnoprawną Jarosław Olechowski otrzymał w sierpniu 2018 roku od Jacka Kurskiego, ówczesnego prezesa TVP. Według umowy szef TAI miał wydawać i przygotowywać dwa programy oraz wydawać programy publicystyczne i informacyjne w jednym z kanałów. W swoim raporcie NIK podkreślił, że "we wniosku nie wskazano ani wartości umowy ani zakresu czasowego wykonywania czynności, będących przedmiotem dodatkowej umowy cywilnoprawnej".

Wirtualne Media zwracają uwagę na fakt, iż umowy z Olechowskim podpisali zastępcy Kurskiego, nie występując już o zgodę szefa TVP. Sam Jacek Kurski przyznał w rozmowie z kontrolerami NIK, że wiedział o tych dodatkowych umowach. - Już mówiłem, że została wydana zgoda ogólna, blankietowa dla pana - stwierdził. Jak podkreślił, szczególnie zależało mu na tym, żeby Olechowski dalej pracował przy "Wiadomościach" jako "programie sztandarowym TVP" i że były one jego "oczkiem w głowie". - Wiedziałem, że za pośrednictwem (...) jestem oceniany przez czynniki polityczne w państwie - zaznaczył.

NIK o TVP: Niegospodarnie wydaje pieniądze

W piątek 6 października odbyła się konferencja prasowa, w której udział wzięli urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli. Przedstawili oni raport po kontroli, która trwała od listopada 2022 roku i polegała na sprawdzeniu, jak TVP gospodaruje publicznymi środkami - bowiem Telewizja Polska utrzymuje się nie tylko z reklam i abonamentu, ale też środków z budżetu państwa, które są wypłacane w ramach "rekompensaty za utracone wpływy abonamentowe".

Analizom poddane zostały dokumenty wydane od 2021 roku. Miały one pomóc ustalić, dlaczego mimo ogromnego nakładu pieniędzy, w 2022 roku działalność TVP przyniosła ponad 50 mln złotych straty. - Działanie TVP ma niewiele wspólnego z misją telewizji publicznej - powiedział na konferencji szef NIK. Łącznie w latach 2017-2022 TVP otrzymała rekompensaty z budżetu państwa w kwocie 7 196,2 mln zł (7,2 mld zł), a w 2023 r. zaplanowano rekompensatę na poziomie 2 347,9 mln zł (2,3 mld zł). Poza tym wzrosły przychody z dotacji z 21,3 mln zł w 2017 roku do 258,4 mln zł w 2022 roku.

NIK zarzuciła władzom TVP niegospodarność. Z ustaleń kontrolerów wynika m.in., że "Sylwester Marzeń" w TVP w 2022/2023 roku został zorganizowany z dziewięciokrotnie wyższym kosztem, niż był początkowo planowany, co wiązało się ze ściągnięciem zagranicznej gwiazdy. Chodzi o umowy dotyczące występów Mel C i Black Eyed Peas. NIK zarzuca TVP niegospodarne i nierzetelne wydawanie pieniędzy, np. 21,5 mln złotych netto na utworzenie serwisu SwipeTo dla osób w wieku 18-29 lat. TVP zatrudniła cztery osoby, które miały budować wpisy na koncie na Facebooku. Na to zabezpieczono 160 tys. złotych (ostatecznie wydatek wyniósł 75 tys. złotych). Przez dziewięć miesięcy funkcjonowania portalu na Facebooku zamieszczone zostały dwa wpisy.

***