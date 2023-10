W piątek (20 października) ciało sześcioletniego dziecka oraz psa należącego do rodziny odnalazła w mieszkaniu przy ulicy Górniczej w Wielkim Kacku w Gdyni wracająca z pracy matka. Około godziny 10:00 kobieta zadzwoniła na numer alarmowy. W rozmowie z dyżurnym poinformowała, że za zabójstwem dziecka stoi jej mąż Grzegorz Borys, ojciec chłopca. Poszukiwany 44-latek uciekł z miejsca zbrodni przed przyjazdem policji. Mężczyzna, którego od czterech dni poszukują służby w całej Polsce, jest czynnym żołnierzem Marynarki Wojennej. Policja ostrzega, że może być niebezpieczny.

Gdynia. Sześciolatek zamordowany ze szczególnym okrucieństwem

Według wstępnych wyników sekcji zwłok przyczyną śmierci dziecka był "wstrząs krwotoczny, współistniejący z niedotlenieniem mózgu w następstwie krwotoku z uszkodzonych dużych naczyń krwionośnych w obrębie rozległej rany ciętej szyi" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk w rozmowie z "Faktem". Nie wiadomo, czy na ciele sześciolatka odnaleziono inne obrażenia. W sobotę (21 października) Prokuratura Rejonowa w Gdyni wydała list gończy za Grzegorzem Borysem. Tego dnia prokurator podjął także decyzję o przedstawieniu mężczyźnie zarzutu popełnienia zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem oraz skierował do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Poszukiwania podejrzanego zostały więc rozszerzone na teren całego kraju.

Grzegorz Borys poszukiwany na terenie całego kraju. "Szanse na znalezienie go są minimalne"

Początkowo poszukiwania Grzegorza Borysa prowadzono na terenie Gdyni. Służby sprawdzały wszystkie samochody wjeżdżające do dzielnicy, w której zamieszkiwała rodzina zamordowanego chłopca. Weryfikowano dokumenty tożsamości, kontrolowano samochody i ich bagażniki. Wzdłuż dróg dojazdowych ustawione były policyjne radiowozy. W obławę zaangażowanych było około 1000 osób, a z godziny na godzinę skala poszukiwań stawała się coraz większa. W akcji brali udział nie tylko policjanci i strażacy, ale także Marynarka Wojenna, Żandarmeria Wojskowa, strażnicy leśni i grupy poszukiwawcze.

W trakcie poszukiwań do służb dotarły nieoficjalne informacje, że w dniu zabójstwa około godziny 7 rano Grzegorz Borys miał być widziany, gdy biegł w stronę Źródła Marii na terenie Lasów Oliwskich. Miejsce zamieszkania miał opuścić wyposażony w sprzęt do survivalu i nóż. Policja podejrzewa, że Borys może się ukrywać na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, ponieważ miał ten teren "w małym palcu", jak relacjonowali sąsiedzi. Co więcej, to właśnie tam trop miały podjąć wyszkolone psy tropiące. - To trudny teren, są tam jakieś jamy, wąwozy, szanse na znalezienie go są minimalne. Ma ten las bardzo dobrze obcykany, do tego ciężko trenował, potrafił przebiec nawet 40 km za jednym razem. Może szykował już tam sobie coś wcześniej - przekazał jeden z rozmówców "Gazety Wyborczej".

Gdynia. Sprzeczne doniesienia sąsiadów. Przykładny ojciec, czy zamaskowany agresor?

Mieszkanie, w którym doszło do morderstwa, wyróżniało się na tle innych. Sprawiało wrażenie, jakby jego mieszkańcy starali się odgrodzić od osób z zewnątrz, co nie umknęło uwadze sąsiadów. Jak się okazało, okoliczni mieszkańcy mają skrajnie różne zdanie o poszukiwanym Grzegorzu Borysie. Zdaniem niektórych mężczyzna był agresywny. - Po ulicy chodził w czarnej kominiarce. Zamaskowany przychodził nawet na plac zabaw z dzieckiem. Często dziecko karcił krzykiem - mówiła w rozmowie z dziennikarzami kobieta mieszkająca w sąsiednim bloku. Zdaniem niektórych mężczyzna miał także znęcać się nad swoim psem, którego kopał i brutalnie popędzał na spacerach. Inna z sąsiadek powiedziała, że na placu, na który przychodził ze swoim synem, miał przy sobie nóż, a w stosunku do innych dzieci był agresywny i wulgarny.

Inni sąsiedzi kategorycznie zaprzeczają tym doniesieniom. Podkreślają, że nic nie wskazywało na to, że dziecku może dziać się krzywda. - To bzdury, że on chodził z nożem, to prawda, że ubierał się jak wojskowy i chodził w kominiarce, ale my jesteśmy wojskowymi, tu wielu mieszkańców tak się ubiera. [Opowieści o tym, że - red.] chodził z nożem i nikt tego nie zgłosił, to po prostu jest bzdura, ludzie wymyślają teraz różne rzeczy - relacjonował inny sąsiad. Mężczyzna podkreślił, że Oluś bawił się z jego córką w swoim ogródku, który zawsze był otwarty dla dzieci. Zaznaczył przy tym, że nigdy nic nie zaniepokoiło jego rodziny w zachowaniu sąsiada. - Na co dzień pracuję z ludźmi, wyczułbym, gdyby coś z nim było nie tak, ale nic takiego nie wzbudziło mojego niepokoju - podkreślił.

Mężczyzna dodał, że ciężko mu uwierzyć, że Grzegorz Borys był zdolny do takiego czynu. - On kochał tego chłopca, spędzał z nim mnóstwo czasu, ciągle widywałem ich na placu zabaw. Bawili się tam też z innymi dziećmi, widziałem, jak Grzegorz puszczał z nimi bańki, i co, inni rodzice pozwoliliby na to, gdyby był niebezpieczny? Bzdura i tyle - podsumował w rozmowie z dziennikiem "Fakt".

Gdynia. Najnowsze nagrania pokazujące wizerunek poszukiwanego Grzegorza Borysa

W niedzielę (22 października) policja opublikowała nowe zdjęcia, na których widoczny jest najbardziej aktualny wizerunek poszukiwanego mężczyzny. Według służb 44-latek może być tak samo lub podobnie ubrany. Grzegorz Borys ma 185 centymetrów wzrostu. Może posiadać ze sobą siwy plecak we wzór moro.

Osoby mające wiedzę na temat miejsca pobytu Grzegorza Borysa, proszone są o kontakt z policją. Funkcjonariusze zapewniają, że "każda informacja zostanie przez policjantów zweryfikowana". Zawiadomienie można przekazać oficerowi dyżurnemu z KMP w Gdyni (47 74 21 222) lub pod numerem alarmowym 112. Policja ostrzega również, aby osoby, które zauważą podejrzanego, nie starały się samodzielnie zatrzymać zbiega. Mężczyzna może być uzbrojony i niebezpieczny.