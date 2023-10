W sobotę (21 października) odbył się w Warszawie propalestyński marsz, którego uczestnicy protestowali przeciwko zabijaniu palestyńskich cywilów. Zgromadzeni na ulicach stolicy ludzie mieli ze sobą flagi Palestyny oraz transparenty z hasłami: "Wolna Palestyna", "To, co dzieje się w Palestynie, to jest ludobójstwo i masowe zniszczenie, i jesteśmy tego naocznymi świadkami na żywo". Jedna z kobiet, Norweżka studiująca w Warszawie, niosła transparent z napisem "Keep the world clean" ("Utrzymuj świat w czystości"), na którym była flaga Izraela wkładana do kosza na śmieci. Do skandalicznej grafiki odniósł się między innymi prezydent Andrzej Duda. Dzień później na profilu Nexta pojawiło się nagranie wywiadu z twórczynią szokującego transparentu.

Antysemicki transparent na manifestacji w Warszawie.

Norweżka tłumaczy, o co jej chodziło

- Jestem tu, by wesprzeć Palestynę, upomnieć się o jej prawa. Mam nadzieję, że kiedyś będzie wolna - powiedziała Norweżka, na co dzień studiująca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, której transparent wywołał tak wiele dyskusji. Podczas krótkiego wywiadu podkreśliła, że przekaz z jej plakatu nie miał być w żadnym stopniu wymierzony w Żydów, a w izraelski rząd. - Nie wspieramy izraelskiego rządu, który dopuszcza się ludobójstwa etnicznego na Palestyńczykach - oświadczyła młoda kobieta. - Ale kochamy Żydów, tak samo jak chrześcijan, czy muzułmanów - podkreśliła.

Norweżka odpowiedziała także na pytanie, co jej zdaniem wydarzyło się 7 października (tego dnia Hamas dokonał ataków terrorystycznych na ludność cywilną Izraela). - Hamas oparł się ludobójstwu Izraela i opresji, do której dochodziło przez 75-lat - oznajmiła kobieta. - Oczywiście to, czego Hamas dopuścił się na cywilach, jest niedopuszczalne, ale zgodnie z rezolucją ONZ mają prawo do stawania we własnej sprawie i wolności w czasie, gdy ich kraj jest okupowany przez władze Izraela od kilkudziesięciu lat - dodała. Dziennikarz zapytał także, czy Izrael ma prawo istnieć jako państwo. Odpowiedź na to pytanie padła dopiero po chwili. - Nie wspieram sposobu, w jaki powstało państwo Izrael. Mimo to uznaję ich prawo do egzystencji, jednak nie na terenie Palestyny, nie na terenie przez nich okupowanym - oświadczyła.

Propalestyńska manifestacja w Warszawie. "Nie przyszliśmy tu dyskutować o polityce"

W dalszej części rozmowy, dziennikarz odniósł się do kwestii politycznych i prawnych, na które zdecydowanie zareagowała inna młoda kobieta. - Nie przyszliśmy tu dyskutować o polityce. Mówimy tu o prawach człowieka i mordowaniu Palestyńczyków, dzieci, niewinnych ludzi - odpowiedziała. Dziennikarz zapytał więc, co ich zdaniem należy zrobić, by zakończyć tę krwawą wojnę. - Ty nam to powiedz - odpowiedziała kobieta z flagą. - Ale to ja tu zadaję pytania - stwierdził dziennikarz. - Nie wiem, może niech przestaną bombardować cywilów - skwitowała demonstrantka.

Prezydent Duda: Nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu

Zdjęcia transparentu wykorzystanego podczas warszawskiej manifestacji wzbudziły oburzenie także wśród polityków. Ambasador Izraela stwierdził, że "polskie władze mają powinność zapobiegania przejawom takiego otwartego antysemityzmu", z kolei wiceszef MSZ Paweł Jabłoński uznał, że taka sytuacje nie powinna mieć miejsca, a "transparenty wzywające do nienawiści ze względów narodowościowych/etnicznych to złamanie prawa".

Do skandalicznego przekazu na transparencie odniosła się także Kancelaria Prezydenta, która w oficjalnym oświadczeniu podkreśliła, że Andrzej Duda "stanowczo potępia antysemickie hasła, które pojawiły się podczas marszu zorganizowanego w Warszawie". "My, Polacy, ze względu na pamięć o tych, którzy zostali zamordowani w czasie Holokaustu, nigdy nie możemy się zgodzić na jakiekolwiek przejawy antysemityzmu w żadnej formie i wszelkie jego oznaki budzą nasze głębokie oburzenie. W Polsce nie ma zgody na wyrażanie nienawiści wobec kogokolwiek. To całkowicie sprzeczne z wartościami, na których opiera się Rzeczpospolita".