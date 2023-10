20 października matka sześcioletniego Olka znalazła jego ciało w mieszkaniu przy ul. Górniczej w Gdyni. Chłopiec miał ranę ciętą szyi. Według relacji kobiety, dziecko miał zamordować jego ojciec - Grzegorz Borys. Od soboty 21 października mężczyzna jest poszukiwany listem gończym.

REKLAMA

Zobacz wideo Burza "Babet" uderzyła w Wielką Brytanię. Zalania i realne zagrożenie powodzią w Szkocji [Źródło: Reuters]

Zabójstwo sześcioletniego Olka w Gdyni. Sąsiedzi wspominają rodzinę chłopca. "Nie możemy w to uwierzyć"

W rozmowie z "Faktem" mieszkańcy osiedla Fikakowo w Gdyni stwierdzili, że nic nie wskazywało na to, że dziecku może się dziać krzywda. - Wciąż nie możemy w to uwierzyć, to naprawdę była spokojna rodzina, nasze dzieci się razem bawiły i w domu, i na placu zabaw - mówiła jedna z sąsiadek, cytowana przez "Fakt". - Mam Olka przed oczami, bawił się z moją córką, to taki uśmiechnięty chłopiec, niepozorny blondynek w okularkach, chodził do przedszkola niedaleko naszego osiedla, z ojcem bardzo często widywałem go na placu zabaw. Bawili się tam też z innymi dziećmi, zawsze było wesoło - relacjonował jeden z sąsiadów rodziny. - Nigdy nie widzieliśmy, by był smutny albo, żeby miał na ciele jakieś obrażenia. Ta wiadomość nas zszokowała - dodał.

Według innych relacji wynika, że ojciec dziecka od dłuższego czasu dziwnie się zachowywał. - (...) Po zachowaniu tego pana można było się wszystkiego spodziewać. Wszystko go bardzo szybko frustrowało - powiedziała w rozmowie z TVN 24 jedna z kobiet, która często widywała poszukiwanego mężczyznę. - Na placu zabaw się podciągał na drabinkach, jakby ćwiczył. Nosił przy sobie nóż, nawet na placu zabaw - dodała.

Zabójstwo 6-latka w Gdyni. Policja wydała list gończy za Grzegorzem Borysem

Do śmierci chłopca doszło 20 października. Kolejnego dnia przeprowadzono sekcję zwłok dziecka. Według jej wstępnych wyników "przyczyną śmierci był wstrząs krwotoczny, współistniejący z niedotlenieniem mózgu w następstwie krwotoku z uszkodzonych dużych naczyń krwionośnych w obrębie rozległej rany ciętej szyi" - poinformowała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk w rozmowie z "Faktem".

22 października pomorska policja opublikowała wizerunek poszukiwanego listem gończym Grzegorza Borysa, który jest podejrzewany o zabójstwo swojego syna. Zdjęcia z monitoringu przedstawiające mężczyznę, pojawiły się w mediach społecznościowych policji.

"Opublikowane zdjęcia pochodzą sprzed kilku dni przed dokonaniem zabójstwa. Trwają poszukiwania Grzegorza Borysa 44 latka podejrzanego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Publikujemy jego nowe zdjęcia. Jest to najbardziej aktualny wizerunek mężczyzny zabezpieczony przez policjantów. Mężczyzna może być podobnie lub tak samo ubrany" - czytamy we wpisie.