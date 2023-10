Spacer w górach, a potrzeba wzywa? Turyści będą mieli problem. Halny zdmuchnął słynną sławojkę pod Rysami

Schronisko pod Rysami znajduje się na wysokości 2250 m. Mieści się na osuwisku pod przełęczą Waga. Nieopodal schroniska stała toaleta, z której można było podziwiać wyjątkowe widoki. Pogoda okazała się jednak dla sławojki zabójcza.

REKLAMA

Zobacz wideo Zobacz także: Kierowca ciężarówki wyprzedził dwa samochody na podwójnej ciągłej przed wzniesieniem

"Niestety, ostatniej nocy konstrukcja sławojki nie wytrzymała silnych podmuchów wiatru halnego, który osiągał prędkości znacznie powyżej 100 km/h. Na ten moment został sam podest, ale obsługa schroniska zapowiada odbudowanie WC" - podał w sobotę portal Tatromaniak.pl. Wiadomość o zniszczeniu słynnej sławojki wzbudziła wiele emocji wśród miłośników gór. W komentarzach pod wpisem na Facebooku Tatromaniaka internauci zaczęli zamieszczać zdjęcia znanej toalety, a także wyrazili zadowolenie z decyzji o jej odbudowaniu.

A tak toaleta prezentowała się przed kilkoma laty:

TPN ostrzega przed trudnymi warunkami w górach

Tatrzański Park Narodowy informuje, że "w Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki". "Z powodu silnych opadów deszczu na wszystkich szlakach jest bardzo mokro i ślisko. W partiach dolinnych występuje błoto i kałuże, natomiast powyżej górnej granicy lasu utrudnienie stanowi niski pułap chmur i mgła, które ograniczają widzialność, co może prowadzić do utraty orientacji w terenie i pobłądzeń" - zaznacza TPN.

"Na szlakach mogą występować utrudnienia spowodowane powalonymi drzewami, które na bieżąco będą usuwane. Przypominamy, że dni są coraz krótsze - należy zaplanować wycieczkę w taki sposób, aby powrócić ze szlaku przed zmrokiem - w plecaku warto mieć latarkę czołową" - czytamy w komunikacie.